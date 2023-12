Vendredi soir contre Denver, Kevin Durant est entré dans le prestigieux Top 10 des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. L’occasion de se poser sur la question suivante : jusqu’où KD peut-il grimper ?

Avec 27 423 points au compteur depuis son arrivée en NBA en 2007, Kevin Durant vient de dépasser Moses Malone pour prendre la dixième place du classement. Et vu le niveau de jeu qu’il possède encore à l’âge de 35 ans, on peut d’ores et déjà affirmer qu’il ne s’arrêtera pas là. Carmelo Anthony et Shaquille O’Neal, respectivement neuvième et huitième du classement, devraient assez rapidement laisser leur place à Easy Money.

10) Kevin Durant : 27 423 points

9) Carmelo Anthony : 28 289 points (+ 866)

8) Shaquille O’Neal : 28 596 points (+ 1 173)

7) Wilt Chamberlain : 31 419 points (+ 3 996)

6) Dirk Nowitzki : 31 560 points (+ 4 137)

5) Michael Jordan : 32 292 points (+ 4 869)

4) Kobe Bryant : 33 643 points (+ 6 220)

3) Karl Malone : 36 928 points (+ 9 505)

2) Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points (+ 10 964)

1) LeBron James* : 39 124 points (+11 701)

*toujours en activité

Tournant à 31 points de moyenne cette saison, Kevin Durant ajoutera 1 950 points à son compteur personnel cette saison s’il reste sur un rythme similaire lors des 63 matchs restants, en supposant évidemment qu’il évite les blessures. Au vu de son historique (il n’a pas joué plus de 55 matchs depuis la saison 2018-19) et de son âge, on peut néanmoins imaginer qu’il ratera quelques rencontres, ce qui limitera son total de points. Mais même en prenant cela en compte, KD a les capacités d’atteindre la barre des 29 000 points (1 577 de plus que son total actuel, soit 51 matchs à 31 points de moyenne) au terme de la régulière 2023-24.

29 000 points, cela placerait Kevin Durant à la huitième place derrière Wilt Chamberlain. Easy Money aurait alors un petit bout de chemin à parcourir pour se rapprocher du trio Wilt / Dirk / Jordan, tous au-dessus des 31 000 unités et qui se tiennent en 873 points. Mais le Top 5 ne semble pas hors d’atteinte pour autant pour KD. Car quand on voit sa production actuelle, le sniper des Suns semble avoir encore plusieurs saisons à haut niveau dans les pattes. La vraie question reste sa durabilité mais dès qu’il est sur le terrain, c’est 30 pions ou pas loin les yeux fermés.

KEVIN DURANT ENTERS THE TOP-10 IN ALL-TIME NBA SCORING 📈

EASY MONEY 🪣 pic.twitter.com/20k6jknJ0m

— SportsCenter (@SportsCenter) December 2, 2023

Si on devait pronostiquer ?

Franchement, Kevin Durant doit bien avoir encore 5 000 points en stock, peut-être plus. Cela le placerait à la cinquième place des meilleurs scoreurs de l’histoire, avec Kobe Bryant en ligne de mire. Le podium paraît plus difficilement atteignable vu le gros total de Karl Malone, mais attention à ne pas minimiser les chances du Slim Reaper.

On rappelle que Kevin Durant est toujours dans le Top 5 de l’histoire NBA au nombre de points marqués par match (27,34), et qu’il est le joueur à avoir le moins de matchs joués en carrière (1 003) parmi le Top 10 des scoreurs qu’il vient d’intégrer.

Tout ça pour dire que tant qu’il jouera à un niveau de superstar, tout semble possible… à part peut-être rattraper l’intouchable LeBron James.

Source stats : Basket-Reference