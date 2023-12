Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois de septembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Discussion lunaire entre Mikal Bridges et Grant Williams.

I was a Phoenix Sun https://t.co/NH8YU4QtN1

— Mikal Bridges (@mikal_bridges) November 2, 2023

“Une ancienne cheerleader des Nets a affirmé qu’elle avait eu des relations sexuelles avec plusieurs joueurs de l’équipe cette saison. Elle n’a pas donné de noms mais a bien précisé que ce n’était pas avec des joueurs du banc.”

“J’étais encore à Phoenix.”

https://t.co/yfTFRtLf68 pic.twitter.com/TDz4G8sgUj

— Grant Williams (@Grant2Will) November 2, 2023

NDLR : ces femmes sont des cheerleaders des Suns, qui ont prétendument réalisé le même exploit que celle des Nets.

# Tyrese Haliburton poukave, il envoie une vidéo de Rick Carlisle en mode émoji.

pic.twitter.com/9nwiFuk0rX

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) November 7, 2023

# Les deux derniers numéros 1 de la Draft font toujours autant sensation en NBA.

Wemby is special man !

— Trae Young (@TheTraeYoung) November 3, 2023

“Wemby est spécial mec.”

That boy P5 is good😵‍💫

— Cole Anthony (@The_ColeAnthony) November 3, 2023

“Ce gars P5 est bon !”

# Pour lutter contre ses DNPs, Bones Hyland se met à la méditation.

🧘🏽‍♂️

— Bones Hyland (@BizzyBones11) November 26, 2023

# Josh Richardson partage son “Spotify Wrapped”, Damian Lillard EST dans les “Spotify Wrapped”.

My @spotify 2023 wrapped 🤝🏾https://t.co/6mhnK5rXpd

— Josuélito (@J_Rich1) November 29, 2023

pic.twitter.com/0cXUypwkIx

— Josuélito (@J_Rich1) November 29, 2023

🫡 to everyone that has me in their @Spotify wrapped and @AppleMusic replay for 2023. Been seeing all the posts on IG. Appreciate y’all for supporting the music.

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) November 29, 2023