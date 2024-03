Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Kevin Huerter est scandalisé que ses deux coéquipiers aient été snobés du All-Star Game.

Man no way BOTH Foxy and Domas should have been left out. Numbers and team success are there!

— Kevin Huerter (@KevinHuerter) February 2, 2024

Impossible que Fox et Domas soient mis de côté. Les statistiques et le succès collectif sont tous les deux là.

# Aaron Gordon veut qu’une franchise NBA signe Tony Snell, pour qu’il puisse venir en aide à ses enfants atteints d’autisme.

Someone in the @nba sign T-snell. Do the right thing!

— Aaron Gordon (@Double0AG) February 2, 2024

Que quelqu’un en NBA signe Tony Snell et fasse le bon choix.

# Manu Ginobili est jaloux de la génétique d’Usher, qui a performé lors du dernier Super Bowl.

In a few years when I turn 45 I would love to be buffed like Usher…

— Manu Ginobili (@manuginobili) February 12, 2024

Dans quelques années, quand j’aurai 45 ans, j’espère être taillé comme Usher.

# Jalen Brunson est également matrixé par la musique de victoire du Magic d’Orlando qui inonde les réseaux sociaux.

Gotta give credit to the magic social team. Every time I open TikTok I hear “Orlando magic oooooooooooooo” literally every single time

— Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 15, 2024

Il faut donner du crédit aux community managers du Magic. A chaque fois que j’ouvre TikTok j’entends “Orlando Magic ooooooh !”, littéralement à chaque fois.

# La bromance continue entre Victor Wembanyama et Jeremy Sochan (qui ne sait visiblement pas couper une photo).

This should be your Home Screen pic.twitter.com/2MVowGypPf

— Jeremy Sochan (@JeremySochan) February 17, 2024

Cela devrait être votre fond d’écran.

# Factuel, Luka Doncic a joué le “2 pour 1” avec sa saucisse du milieu de terrain au All-Star Game. Et le fait qu’il tweete ça à la mi-temps en dit long sur l’implication des joueurs dans ce match manqué…

2 for 1 .. analytics 😎

— Luka Doncic (@luka7doncic) February 19, 2024

“2 pour 1, c’est mathématique”.

# Quand Giannis emprunte une veste au Shaq, même lui flotte dedans…

Thanks for the jacket @Shaq 🤣🤣 pic.twitter.com/nFqbUB2txT

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 21, 2024

Merci pour la veste Shaq.

# Quentin Grimes reste sans voix après cette erreur arbitrale à l’encontre des Pistons.

…………… https://t.co/GDn9P3axDn

— Quentin Grimes (@qdotgrimes) February 27, 2024