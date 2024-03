Ce week-end, LeBron James a (une nouvelle fois) marqué l’histoire de la NBA en devenant le premier joueur all-time à atteindre la barre des 40 000 points en carrière. Un authentique exploit, mais le King ne compte pas s’arrêter là. Et s’il allait titiller les… 50 000 points un jour ?

Le commentateur d’ESPN Mike Breen l’a très bien dit lors du match Lakers – Nuggets samedi soir : “Cela doit être hyper cool d’établir un nouveau record à chaque panier marqué.”

Meilleur scoreur de l’histoire de la NBA depuis février 2023, et désormais seul joueur all-time à être dans le club des 40 000 points marqués en carrière, LeBron repousse un peu plus les limites à chaque match, à chaque panier, à chaque point. Et vu le rythme effréné sur lequel il continue d’évoluer, on se demande forcément jusqu’où le King peut monter.

42 000 points ? 45 000 ? 50 000 ?

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑

DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf

— NBA (@NBA) March 3, 2024

Avec LeBron James, on a appris au fur et à mesure des années à ne jamais écarter l’impensable.

Avant LeBron, on ne pensait pas que le record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar pouvait être atteint. Avant LeBron, on n’imaginait personne atteindre les 40 000 points en carrière. Avant LeBron, on ne pensait pas qu’un joueur de quasiment 40 balais et plus de 20 saisons dans les jambes pouvait encore évoluer à un niveau All-NBA.

C’est ce que font les plus grands. Ils redéfinissent leur sport, ils redéfinissent les codes.

LeBron James tourne cette saison à 25,3 points de moyenne, et a joué 54 des 62 matchs de son équipe. Autant dire qu’il n’y a pas de signes apparents de déclin. Chez LeBron, l’âge n’est qu’un chiffre, et les limites sont seulement celles qu’on s’impose.

Je pense qu’on ne reverra jamais un tel

mix entre régularité – excellence – longévité.

Pour atteindre 10000 points : 368 matchs

Pour passer de 30K à 40000 points : 368 matchs

Cette stat est DINGUE. 👑 https://t.co/UNWpQ5sMuB

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 3, 2024

Pour certains de ses coéquipiers aux Lakers, LeBron James peut atteindre la barre des 25 saisons NBA. De récentes rumeurs ont également laissé entendre que le King vise un nouveau contrat de trois saisons avec Los Angeles. Cela nous amène potentiellement jusqu’en 2027-28, quand LeBron aura 43 ans.

S’il garde un rythme similaire à celui qui est le sien actuellement (en évitant les bobos), à savoir 25 points de moyenne sur environ 70 matchs par saison, James atteindra les 45 000 points en carrière avant de raccrocher les sneakers. 45 000, ça fait plus de 6 600 points d’écart avec le second Kareem Abdul-Jabbar (38 387) !

Aussi incroyable que ça puisse paraître, on peut donc tout à fait imaginer LeBron James atteindre la barre des 45K un jour. Et celle des… 50 000 ? Pour le coup on va éviter de s’enflammer. Mais en même temps, quand le King avait atteint les 30 000 points en 2018, on ne pensait pas revenir six années plus tard pour fêter les 40K.

Conclusion : ne fixons aucune limite à ce que LeBron peut accomplir quand on parle du nombre de points marqués en carrière. Laissons simplement le King redéfinir les lois de la longévité, encore et encore.