Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tentent un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama n’a cessé d’envoyer des messages, et c’est excessivement flippant pour la concurrence.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Pas facile contre les Wolves, malgré un match tout à fait honnête, puis Victor Wembanyama a décidé qu’il était l’heure d’envoyer un message, son message, son “statement”. Chet Holmgren a été très bon mais il a pris très cher jeudi, et les Pacers ont vu un ouragan passer hier soir. En trois jours Wemby a mis la NBA à feu et à sang, et la simple projection des quinze prochaines années en NBA fait peur, très très peur.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,7 points à 46,7% au tir dont 32,7% du parking et 81,4% aux lancers, 10,2 rebonds, 3,4 passes, 1,3 steal et 3,3 contres en 28,7 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Toujours le phare number one de l’une des tous meilleures équipes de la NBA, et en plus Rudy nous a gratifié de quelques highlights à la Nikola Jokic. On verra bien en avril, mais au 4 mars la saison de Rudy Gobert est tout simplement parfaite.

Wolves vs Spurs : 13 points à 6/12 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 17 rebonds, 3 passes et 4 contres en 39 minutes

Wolves vs Grizzlies : 8 points à 3/4 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

Wolves vs Clippers : 16 points à 6/9 au tir et 4/8 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe et 3 contres en 42 minutes

Wolves vs Clippers : 12 points à 5/7 au tir et 2/2 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 3 contres en 40 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,6 points à 64,6% au tir et 65% aux lancers, 12,7 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,6 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Victime d’une mauvaise chute dimanche passé, Bilal Coulibaly a passé la semaine à récupérer de ses émotions.

Wizards vs Warriors : DNP

Wizards @ Lakers : DNP

Wizards @ Clippers : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 44,1% au tir dont 35,7% du parking et 68,5% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,1 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Revenu aux affaires dans une équipe des Sixers qui fait ce qu’elle peut, Nico Batum sort du banc depuis quelques matchs et reste toujours aussi essentiel à la bonne tenue de son équipe. Gros match hier à Dallas, la dernière ligne droite avant les Playoffs est lancée pour Nico.

Sixers @ Celtics : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 20 minutes

Sixers vs Hornets : 8 points à 3/7 au tir dont 2/6 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 27 minutes

Sixers @ Mavericks : 7 points à 2/8 au tir dont 1/5 du parking et 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes, 3 steals et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 50,3% au tir dont 44,1% du parking et 64,3% aux lancers, 3,6 rebonds, 2,1 passes, 0,6 steal et 0,7 contre en 23,8 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Il a retrouvé du temps de jeu donc du plaisir, et même si les Pistons sont éclatés au sol Vavane peut enfin exercer son métier en toute quiétude. Comme hier soir, où il a profité de son passage à Orlando pour battre sa meilleure marque de la saison. Plus symbolique qu’autre chose, mais ça fait plaisir.

Pistons @ Knicks : 7 points à 3/5 au tir dont 1/3 du parking, 1 passe et 2 steals en 20 minutes

Pistons @ Bulls : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 contre en 6 minutes

Pistons vs Cavs : 3 points à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 3/3 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 15 minutes

Pistons @ Magic : 17 points à 6/13 au tir dont 3/8 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 5 passes et 1 steal en 26 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,8 points à 37,7% au tir au tir dont 30,8% du parking et 83,3% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,8 passe, 1,1 steal et 0,2 contre en 16,5 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Toujours aussi peu utilisé par les Suns, un peu de G League ne lui ferait pas de mal. C’est con, Théo est en two-way contract avec la seule équipe de NBA sans franchise de G League affiliée. Ouais, c’est vraiment con.

Suns vs Rockets : DNP

Suns vs Rockets : 0 point à 0/1 en 1 minute

Suns vs Thunder : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Pas de NBA cette semaine, mais Ousmane Dieng a cartonné en G League avec notamment un joli triple-double dans la raclée face à Santa Cruz. Chacun sa route, chacun son chemin.

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder @ Spurs : DNP

Thunder @ Suns : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,1 points à 42,6% au tir dont 31,3% du parking et 87,5% aux lancers, 1,7 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11,2 minutes

En G League :

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,8 points à 44,5% au tir dont 29,2% du parking et 67,6% aux lancers, 7 rebonds, 5,2 passes, 0,9 steal et 0,6 contre en 31,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Deux mini apparitions face aux Grizzlies et puis c’est tout. C’est bon Chauncey, on peut lâcher les chevaux là non ?

Blazers vs Heat : DNP

Blazers @ Grizzlies : 5 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 7 minutes

Blazers @ Grizzlies : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 7 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,6 points à 34,8% au tir dont 42,1% du parking et 70% aux lancers, 1,3 rebond, 0,7 passe et 0,2 steal en 7,4 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Raptors 905 : DNP

Rip City Blazers vs Iowa Wolves : DNP

Rip City Remix vs Memphis Hustle : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Blessé à la cheville face aux Warriors de Santa Cruz, et semaine forcément tronquée pour Olivier.

Thunder vs Rockets : DNP

Thunder @ Spurs : DNP

Thunder @ Suns : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 55,6% au tir dont 33,3% du parking et 69,2% aux lancers, 2,7 rebonds, 0,2 passe et 0,5 contre en 6,9 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Austin Spurs : DNP

Oklahoma City Blue vs Santa Cruz Warriors : 5 points à 2/4 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds en 4 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 10,9 points à 46,7% au tir dont 21,4% du parking et 83,3% aux lancers, 11 rebonds, 1,9 passe, 0,6 steal et 1,3 contre en 24,1 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Il est apparu quelques minutes face aux Wizards et a dominé la G League du Heat jeudi soir. Semaine tranquille, Moussa est là.

Clippers vs Lakers : DNP

Clippers vs Wizards : 2 points à 1/1 au tir et 0/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 7 minutes

Clippers @ Wolves : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs Sioux Falls Skyforce : 19 points à 8/12 au tir et 3/5 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre en 33 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 13,4 points à 54,8% au tir dont 25% du parking et 51,4% aux lancers, 9,2 rebonds, 2,6 passes, 1 steal et 2,8 contres en 32,7 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il a eu droti aux honneurs de la NBA hier face aux Pacers, le temps d’une possession. C’est maigre, pas comme l’auteur de cet article.

Spurs @ Wolves : DNP

Spurs vs Thunder : DNP

Spurs vs Pacers : parfait durant 22 secondes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Oklahoma City Blue : 14 points à 5/16 au tir dont 2/6 du parking et 2/4 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres en 24 minutes

Austin Spurs vs South Bay Lakers : 13 points à 5/11 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 24 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 12,3 points à 40,8% au tir dont 15% du parking et 63,3% aux lancers, 4,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 1 contre en 25,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Westchester Knicks – G League)

Le hasard faisant parfois drôlement les choses, Malcolm Cazalon a croisé deux fois son ancienne franchise cette semaine. Pour des résultats bien discrets.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Westchester Knicks @ Motor City Cruise : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes

Westchester Knicks @ Motor City Cruise : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes (-)

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes