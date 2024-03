Et de deux victoires de suite pour les Spurs ! Avec un Victor Wembanyama (31 points, 12 rebonds, 6 passes, 6 contres) dominant à tous les niveaux, San Antonio a pris le meilleur sur une équipe des Pacers qui semble un peu dans le dur en ce moment. (117-105)

San Antonio débute fort, Victor Wembanyama déjà dans tous les bons coups

Soirée spéciale vétérans du côté de Fort Alamo, et les Spurs ont mis le bleu de chauffe pour l’occasion avec un début de match idéal. Défensivement c’est solide, en attaque on prend bien son temps pour trouver des bons spots. La nostalgie quand tu nous tiens. Sans surprise, Victor Wembanyama fait un chantier face aux intérieurs des Pacers. Myles Turner prend l’eau, Jalen Smith se prend lui un énorme poster sur la tronche.

Plus globalement, les Spurs sont un cran au-dessus et Indiana semble ne pas avoir récupéré de la raclée subie face aux Pelicans il y a quelques jours. Une seule passe décisive en 12 minutes pour les joueurs en jaune.. et 16 points (plus faible total de la saison pour Indiana). À l’image de Tyrese Haliburton, c’est très insuffisant et San Antonio en profite pour prendre logiquement le large.

T.J McConnell et les Pacers s’accrochent, Wemby is HIM

On se doutait que ça ne serait pas aussi simple toute la soirée et Indiana se trouve un homme providentiel en la personne de.. T.J. McConnell (26 points à 13/15 au shoot !). Le meneur de poche fait parler son expérience et sa malice pour piéger les jeunes Spurs. Il apporte une bouffée d’air frais aux siens en enchainant les mid-ranges et les attaques de cercle. Avec Ben Mathurin et Pascal Siakam qui sortent enfin de leurs boîtes, Indiana comble son retard alors que San Antonio finit moins bien la mi-temps. Victor Wembanyama passe à 15 points sur un 3-points dans le corner mais à la pause le match est relancé. (52-48)

Le retour des vestiaires confirme le regain de forme d’Indiana. Myles Turner se souvient (un peu) comment jouer au basket, Tyrese Haliburton sort (un peu) la tête de l’eau, c’est au tour des Pacers de prendre le lead ! Pas pour longtemps car San Antonio peut compter sur un talent générationnel monumental en la personne de Victor Wembanyama. Le Français est absolument partout dans ce 3ème quart-temps. Défense monstrueuse avec des blocks de tous les côtés, fait parler le handle avec des décalages pour les copains comme Malaki Branham qui se régale au scoring. Wemby se permet même d’aller mettre des stepbacks sur la tête de Pascal Siakam. Arrêtez tout, ce garçon est juste trop fort.

2ème victoire de suite pour les Spurs !

Bonne nouvelle pour San Antonio, les remplaçants font le taf lorsque Wemby va souffler sur le banc. Malgré tout, Indiana n’a pas dit son dernier mot et le toujours remuant T.J. McConnell lance un 9-0 pour remettre les Pacers à un petit point derrière. Keldon Johnson répond avec un shoot à 3-points qui fait du bien. Bel apport du pitbull des Spurs en sortie de banc (17 points). C’est ensuite Victor Wembanyama qui reprend les choses en main. Il plante un panier sur un angle improbable avant d’aller provoquer les fautes de Siakam et Turner et faire grimper l’addition sur la ligne, sous les chants de MVP du Frost Center.

Le précieux Jeremy Sochan va mettre un terme au suspense avec plusieurs actions décisives. Un bon cut sur une passe de Wemby puis un putback avant de conclure la soirée sur un dunk aux allures de funérailles pour les Pacers. Jeu, set et match, victoire des Spurs !