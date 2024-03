Les notes de Celtics – Warriors : Boston a mis la fessée à GS !

On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, pour le deuxième match, les Boston Celtics recevaient les Golden State Warriors.

Une leçon, une correction, une tannée, une boursoufle, une bourrasque, une branlée, une déculottée, on peut faire tous les synonymes pour décrire l’issue de ce match, tant les Warriors ont été écartelés par des Celtics sans pitié. Le match a duré environ un demi quart-temps, et ensuite, c’était plus ou moins du garbage time. Plus de 50 points d’écart au final, et un zéro pointé pour presque tous les joueurs de la Baie en guise de notes, en tout cas officieusement, car officiellement, on tâchera de rester plus pro pour ce match sponsorisé par J&M.

# Boston Celtics

Al Horford (6) : un match à l’ancienne de la part de tonton Al, pas besoin d’en faire plus. Le parrain de cette équipe, Al Pacino.

Jayson Tatum (8) : il fêtait ses 26 ans ce soir (à seulement 21 ans, vous vous rendez compte ?) et quel plus beau cadeau pour lui que d’humecter les Warriors à la maison ? Tatum a fait son job et pourra souffler tranquillement sa bougie en rentrant chez lui.

Jaylen Brown (8) : le GOAT des premiers quart-temps a mis les siens sur la bonne voie, avant de dérouler tranquillement son jeu par la suite.

Derrick White (6,5) : depuis son arrivée à Boston, le petit joueur tranquille en sortie de banc est devenu un assassin à la limite d’être convié au All-Star Game et qui s’occupe de toutes les plus belles magouilles des C’s. Walter White.

Jrue Holiday (6) : pendant qu’à Milwaukee, on se morfond relativement et lutte pour être au mieux, à Boston, Jrue s’éclate et gagne à foison, serait-ce un coup de karma après avoir été dégagé un peu comme un malpropre ?

Sam Hauser (6,5) : on lui a demandé de shooter… et il a shooté ! Sam Hauser n’a pas fait de dépassement de fonction sur ce match, ça tombe bien, ça a largement suffi pour sa team.

Luke Kornet (6) : une très belle entrée en premier quart-temps où il a foutu tous ses adversaires un par un à Alcatraz, Lucky Luke Kornet a été comme un porte-bonheur pour sa team aujourd’hui.

Payton Pritchard (7,5) : il a tout fait à la défense de GS, pour un type qui louche, c’est assez surprenant, mais le double P a été étincelant en sortie de banc. Il a fini d’écœurer ses adversaires quand le 5 de départ est parti s’hydrater.

Xavier Tillman (6) : un match plutôt BG de la part de l’intérieur, qui apporte une vraie plus-value dans la raquette. Laury Tillman.

Oshae Brissett (6) : bien précieux lui aussi, arrivé sur la pointe des pieds pour un salaire moindre, il se fait sa place dans le recrutement discount des C’s. Chez Babou, on trouve tout à prix fous, même pendant l’inflation.

Svi Mykhailuk (5,5) : a pu se faire un kif en fin de match. A même fait un Svi en hommage à Damso.

Jaden Springer (5) : seul joueur des C’s à avoir un +/- négatif, avec 52 points d’avance, ça la fout mal, bouuuuuh !

# Golden State Warriors

Draymond Green (4,5) : tout de suite moins efficace quand on l’empêche d’envoyer une salade de phalanges à ses adversaires. Appelez Dana White pour lui trouver un combat et ça ira peut-être mieux.

Jonathan Kuminga (2) : qu’est-ce qui est jaune et qui attend de rentrer dans son match ?

Moses Moody (4,5) : le membre du cinq de départ le moins dramatique côté Warriors, Moody a essayé, en vain, mais en fin de compte, il sera également associée à cette fessée.

Klay Thompson (3,5) : “d’accord il n’a mis que 6 points, d’accord il a été assez insignifiant sur ce match, d’accord il n’a pas été à la hauteur, mais savez-vous que Klay Thompson a 4 bagues ?” est une phrase qui aurait pu être prononcée par Klay Thompson après ce match.

Stephen Curry (-12) : comme son score TTFL du soir. Le Chef a été tout simplement abyssal ce soir, envoyant des grandes ogives sur la planche adverse. Stephen Curry s’est transformé en Stéphane Cumin le temps d’un soir.

Gary Payton II (4) : il aurait presque préféré rester à Portland pour ne pas avoir à jouer ce match. Au moins ici, il y a le soleil.

Lester Quinones (5) : voyant que son équipe se faisait brûler à feu vif, Lester Quinones a décidé que tous les tickets shoots seraient les siens et a vampirisé le ballon autant que possible. Il a marqué, mais quand plus personne n’en avait rien à foutre.

Chris Paul (2,5) : ce genre de match de la part de CP3 doit absolument être montré à ceux qui veulent encore repousser l’âge de la retraite pour les convaincre que ce n’est pas une bonne idée.

Trayce Jackson-Davis (5) : un beau match en trompe-l’œil, mais personne ne le connait encore.

Kevon Looney (3) : très nul. That’s All Folks !

Dario Saric (4,5) : pensait venir pour une soirée cuir et moustache. Il s’est trompé mais il ne s’est pas trompé.

Gui Santos (4) : Guy Roux > Gui Santos.

Jerome Robinson (4,5) : rentré quand tout le monde avait déjà regagné sa voiture au parking pour éviter les embouteillages.