On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, les Sixers se déplaçaient dans le Texas pour affronter les Mavericks, c’est le premier match de ce Sunday Night Live.

Philadelphie a frappé un grand coup sans Joel Embiid (et sans De’Anthony Melton mais on s’en fiche déjà un peu plus), en allant gagner sur le terrain des Mavs. Kyrie Irving et Luka Doncic ont tout donné mais le collectif de Philly a fait le taf. L’univers de Dallas n’est donc pas si impitoyable que ça, déjà bien moins que le bulletin de notes à venir.

# Dallas Mavericks

Dereck Lively II (5) : pas mal gêné par les fautes, il n’a pas pu squatter le parquet autant qu’il le voulait. Joli masque cela dit.

PJ Washington (4) : PJ est venu pour apporter du shoot et de la défense, il est arrivé aujourd’hui avec une seule réussite de loin sur sept tentatives et une galère face à Tobias Harris. PJ a finalement fait la classique : oublier la pièce-jointe dans le mail du vendredi soir.

Josh Green (5,5) : pas de gros coup d’éclat mais pas non plus de grosse cagade de la part de Josh Green. Un match de fonctionnaire en somme.

Kyrie Irving (7,5) : il a sorti de gros shoots pour permettre à Dallas de maintenir l’espoir. Tout n’a pas été parfait dans son match mais il a quand même assuré dans pas mal de compartiments du jeu. Imaginez seulement si en plus la terre avait été ronde.

Luka Doncic (8) : Comme d’habitude, Luka a fait du Luka, c’est à dire devenir tout rose, ne jamais accélérer, avoir la mèche des cheveux qui lui retombe sur la tronche, mais quand même humecter ses adversaires. Si la défaite est au bout, Luka Magic peut se targuer d’avoir tout, absolument tout essayé.

Tim Hardaway Jr. (3) : ses shoots ont atterri à peu près partout, sauf dans le cercle. Plutôt THC que THJ ce soir, qui nous a sorti un match de crackhead.

Derrick Jones Jr. (7) : le match de sa saison, il a de loin été le meilleur “Junior” de son équipe, avec un parfait 5/5 à 3 points alors que ce n’est habituellement pas son fort. Il faudrait le faire pisser dans un flacon, voir si ça ressort violet.

Daniel Gafford (3,5) : un impact négatif sur le peu de minutes qu’il a disputées. Gaston LaGafford.

Maxi Kleber (3,5) : symbole d’un banc qui fout le camp à Dallas, il a également envoyé de la grosse briquasse de loin. Maxi Clébard

Dante Exum (4,5) : seulement 8 minutes de jeu, et seulement un lancer-franc converti. Pas vraiment le plus à son aise non plus. Dante dents.

# Philadelphia Sixers

Mo Bamba (5) : qu’il profite de ses minutes en tant que titulaire, ça ne devrait pas durer longtemps. La Bamba Triste.

Tobias Harris (8,5) : sans JoJo, c’est lui qui a mis la table, fait à manger, servi le repas, débarrassé la table, fait la vaisselle et encaissé le client. Un Tobias au four et au moulin ce soir pour Philly. Pas pour rien que certains pensent qu’il aurait été Top 10 dans les années 90.

Buddy Hield (4,5) : c’est déjà très fort d’être joueur NBA, mais avec une fracture au cerveau, ça relève carrément de l’exploit. Chavano Rainier Hield de son nom complet y parvient parfaitement. Admirez seulement l’artiste.

Kyle Lowry (4) : la seule raison pour laquelle il ne s’est pas lancé sur OnlyFans au lieu d’être joueur de basket, c’est juste parce que la deuxième carrière rapporte plus que la première.

Tyrese Maxey (8) : un véritable dragster qui a mis les siens sur la voie avant de guider le collectif pour finir le boulot dans le Texas. Le surnom Maxey Best Of ne lui convient plus, au Texas, il est désormais connu comme étant Mister Barbecue.

Paul Reed (6,5) : le tron-pa de la raquette ce soir. Paul Rouge a été bien costaud des deux côtés du terrain. La Bamba Heureuse.

Nicolas Batum (6) : maladroit aux shoots, il a tout de même été ultra précieux dans le collectif en jouant la passe en attaque, en défendant toujours bien. Toujours là en fin de match, il n’a pas tremblé pour aider les siens à gagner.

Kelly Oubre Jr. (7,5) : son jumeau maléfique Kelly Bourré Jr. a pris sa place pour la première mi-temps, mais au retour des vestiaires, il a été tout bonnement irrésistible. Du shoot, de la défense, du sérieux, de la polyvalence, tout ce que l’on attend du gaucher à la patte soyeuse.

KJ Martin (5) : n’est pas aussi fort que son daron, mais au moins, n’a pas son tatouage de lèvres dans le cou.