On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Pour ce deuxième match diffusé à horaire européen, nous avions les Clippers en déplacement chez les Mavericks.

Et les Voiliers n’ont pas choke un dimanche après-midi, ceci n’est pas un exercice ! Et pourtant, ils ont bien failli se faire coiffer au poteau après avoir compté plus de 30 points d’avance, les Mavs étant probablement sortis dans un bar à eau minérale à Los Angeles la veille du match, mais ont pris leur Doliprane à la mi-temps pour revenir, malheureusement pour eux, les Clippers n’ont rien voulu savoir aujourd’hui, Paul George et James Harden ayant parfaitement pris le dessus sur Kyrie Irving et Luka Doncic. Que du flow sur ce match, les concours de qui à la plus grosse battaient leur plein, et vous savez quoi ? Les notes aussi.

Les stats maison de ce match dantesque, c’est là

# Dallas Mavericks

Daniel Gafford (4,5) : quasiment inarrêtable en saison régulière, il a shooté à 1/4 aujourd’hui. Gaston LaGafford.

PJ Washington (5,5) : il fait du bien sur certaines possessions défensives et grâce à certains shoots dans le corner. Mais de quel droit, DE QUEL DROIT se permet-il d’envoyer cette choucroute à moins d’une minute du terme de ce match, avec une main dans la tronche, alors que Kyrie a le bras en feu ?

Derrick Jones Jr. (6,5) : c’est lui qui a sonné la révolte en début de deuxième mi-temps pour instiguer le retour des Mavs. Quelques bons shoots, et un cours d’escalade offert à Ivica Zubac, avec ce dernier dans le rôle du mur d’escalade.

Kyrie Irving (2016) : quand il joue comme ça, il peut nous dire que la Terre est plate, que les poules ont effectivement des dents ou encore que Kev Adams est la personne la plus drôle au monde, on va tout simplement dire oui. Un Kyrie de gala, qui nous rappelle à tous pourquoi tout le monde s’appelle comme ça aujourd’hui.

Luka Doncic (7) : il envoie des statistiques, certes, mais à quels pourcentages, en prenant quelles décisions, et surtout en râlant à quelle fréquence ? Luka Magic est un basketteur hors du commun mais quand il décide de bouder comme un enfant qui n’a pas eu sa part de gâteau en dessert, il peut vite passer de l’irrésistible à l’imblairable.

Dereck Lively II (6) : génial en sortie de banc malgré une implantation capillaire digne des plus grandes heures de Derrick White, DLII a été grand, très grand. Un match de chef de chantier dans la raquette.

Josh Green (4,5) : aucun shoot rentré, un match assez triste offensivement, alors que c’est là où on l’attend. Josh Green va devoir se mettre au vert.

Dante Exum (5) : deux minutes sur le parquet, puis plus rien. Dante dents !

Maxi Kleber (4) : un seul panier à 3 points pour faire croire que son match est réussi, mais sinon, il est l’un des pires ratio +/- chez les remplaçants. Si vous pensez que le surnom “Maxi Clébard” est mérité, tapez 1. Sinon, tapez “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”

Jaden Hardy (5) : moins de 3 minutes de jeu, différentiel de +1. S’il avait joué 15 minutes, il aurait peut-être eu un différentiel de +5.

# Los Angeles Clippers

Ivica Zubac (6) : malgré le dunk de DJJ, Ivica a encore fait son match et a pesé à l’intérieur. Pas impressionné par la paire Gafford-Lively II, il a sorti les enclumes pour faire de la raquette son terrain de jeu.

Paul George (8) : il a tout fait à ses adversaires aujourd’hui en compagnie de James Harden. Le monstre à deux têtes a parfaitement fonctionné, et PG13 s’est permis quelques gros shoots qui ont fait chuter la température de 15 degrés à Los Angeles, mais aussi quelques chambrages, demandez à PJ Washington ce qu’il pense de la question.

Amir Coffey (4,5) : 4 points marqués, quasiment 4 millions de dollars par saison, ce qui fait quasiment 1 million de dollars par point marqué. Starbucks Coffey.

Terance Mann (5) : ses shoots ne sont pas tous tombés dedans, mais il a globalement fait un match plutôt correct, bien en rythme, présent en défense et quand même dans les bons coups avec quelques petites actions sympathiques. Action Mann.

James Harden (2018) : S’est-il offert une DeLorean récemment ? A-t-il visionné le passage de Ragnar le Breton le concernant ? On n’en sait rien, mais le Barbu est revenu en 2018 avec le maillot rouge et jaune aujourd’hui. A base de floaters et à l’aide d’une gestion délicieuse, Harden a guidé tout le monde vers la victoire.

Russell Westbrook (4,5) : un niveau de jeu assez craignos aujourd’hui, alors qu’il était encore au top il y a encore quelques années de ça. Toujours les mêmes grands gestes, mais plus la même aura. Et s’il essayait simplement d’appeler à l’aide ?

Norman Powell (6) : comme à son habitude, il a pris chaud en sortie de banc et a mis quelques gros shoots qui ont fait des étincelles. Powell à bois.

Mason Plumlee (5,5) : un bon petit match et un très bel impact à l’intérieur. Un match estampillé Retour vers le Futur on vous a dit.