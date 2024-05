Ce soir à 3h30, c’est Game 4 à Dallas entre Oklahoma City et Mavericks. Après avoir lâché le Game 1, ces Mavs semblent tenir le bon bout, et abordent la suite des évènements avec la dynamique de leur côté. Pour le Thunder, c’est réaction obligatoire pour garder une chance réaliste de se qualifier au tour suivant.

Tout le monde sur le pont à OKC. Le Thunder n’a pas d’autres choix que de tout donner ce soir s’il veut vraiment espérer plus dans cette postseason. Par chance, les jeunes d’Oklahoma peuvent compter sur tout le monde. Du côté de Dallas en revanche, Maxi Kleber est toujours out mais surtout, Luka Doncic est encore incertain.

Le meneur slovène a bobo un peu partout, notamment au genou et à la cheville, et a encore pris des coups lors du dernier match. Pas très rassurant tout ça. Déjà incertain pour le match précédent, Lulu avait comme on pouvait s’y attendre tenu sa place, mais son état de forme laisse (visuellement) à désirer. Trop avancés dans ces Playoffs pour commencer à faire rater des matchs à leur première option, les Mavs n’ont d’autres choix que de croire en leur as et de s’unir derrière son leadership.

Bénéficiant encore une fois du très bon apport de P.J. Washington, les Mavericks n’avaient pas vraiment laissé le Thunder rester dans son rythme, et le duo du backcourt texan (Luka Doncic – Kyrie Irving) avait réussi à exploiter les quelques failles de la défense d’Oklahoma. De plus, Dallas a su compter sur une défense dynamique et très bien organisée, dans la lignée de la fin de saison régulière. Les rotations se font de façon très fluide et il y a beaucoup d’énergie qui ressort du collectif de Jason Kidd.

Dans l’effectif d’OKC, on s’est surtout reposés sur Shai Gilgeous-Alexander. L’arrière canadien était au four et au moulin au dernier match, cela n’a pas suffi à l’emporter à la fin. Les lieutenants du très bien habillé SGA vont devoir prendre leurs responsabilités plus sérieusement dès ce soir.

Jalen Williams (18 points de moyenne sur la série à 45,5% aux tirs) et Chet Holmgren (14,3 points de moyenne sur la série à 45,9% aux tirs) devront montrer un autre visage pour prouver qu’ils sont capables de produire plus que ça. C’est une condition qui devra être remplie s’ils veulent être pris plus au sérieux en tant que contender. Une défaite ce soir à Dallas signifie un 3-1 lead pour les Mavs, un score de série dont on revient rarement. Vigilance max donc, pour les jeunes de Mark Daigneault.

On se retrouve cette nuit à 3h30 pour ce quatrième clash entre Thunder et Mavericks. Les deux équipes ne lâchent rien dans cette série, la combativité des deux côtés est à toute épreuve. Qui sait, on pourrait aller au-devant d’une grosse performance de la part du Thunder… ou de la confirmation des Mavs.