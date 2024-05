Nous sommes à 2-1 Boston, alors que le Game 4 entre Celtics et Cavaliers se prépare dans l’Ohio. Après avoir perdu l’avantage du terrain au Game 2, les Celtics ont remis les choses au clair dans un Game 3 assez maîtrisé. Boston a une opportunité en or de se mettre à l’abri et d’aborder la suite des évènements dans le calme. C’est parti pour la preview du Game 4.

Depuis le Game 1 à Boston, aucune équipe n’a gagné à domicile dans cette série. C’est pourtant ce que les Cavaliers vont essayer de réaliser ce soir, pour continuer de croire en leurs chances dans cette postseason 2024. Les organismes commencent à souffrir côté Cavaliers, eux qui ont eu sept matchs à jouer dans la série précédente, alors que les Celtics n’en ont eu que cinq. Jarrett Allen et Donovan Mitchell sont en game-time decision, tandis que côté Celtics, en dehors de l’absence de Kristaps Porzingis, seul Luke Kornet est incertain. Jean-Bon Bickerstaff va devoir faire avec ce qu’il a.

Après une première victoire en territoire ennemi, les Celtics n’ont certes pas convaincu tout le monde, mais on ne peut pas nier qu’il y a du mieux par rapport à la blague qu’était le Game 2. Beaucoup de mieux.

Les Celtes connaissent quelques difficultés dans leur manière d’aborder les matchs, eux qui ne peuvent pour l’instant pas compter sur leur troisième option, Kristaps Porzingis. Pas idéal pour trouver une continuité dans les schémas offensifs et la circulation du ballon, mais les Celtics font au mieux, et quand bien même Jayson Tatum n’a pas l’impact qu’il aimerait probablement avoir (25,3 points, 10,3 rebonds et 5,7 passes de moyenne sur la série, à 41% aux tirs dont 22% à 3-points), il demeure une valeur sûre pour tirer l’attaque des siens jusqu’à son plein potentiel.

Au niveau des Cavaliers, on va scruter ce que donne ce nouveau match de Donovan Mitchell. Portant ses Cavaliers à bout de bras, Donovan réalise des Playoffs monstrueux. L’arrière de l’Ohio est à presque 30 points et 5 assists en plus de 38 minutes de moyenne sur ces Playoffs à 35,4% derrière l’arc, et il n’a manqué aucun match. Spida a encore plus haussé le ton par rapport à sa série précédente, puisqu’il est à presque 32 points et 6 passes de moyenne, à quasiment 52% au tir et 54% à 3-points contre les Celtes (???). La défense verte, peut-être un peu moins harassante que celle d’Orlando en ce début de série, permet à Donovan de se donner à fond. Et un Donovan Mitchell à fond en Playoffs, ça a tendance à piquer.

Pour Boston, l’objectif, c’est de continuer de s’appuyer sur son duo dynamique de scoreurs. Là où Cleveland n’a qu’un attaquant vraiment dangereux (désolé Evan Mobley), les Celtics peuvent compter sur les frères Jay, tous les deux dépassant les 25 points de moyenne sur cette série. Le plus impressionnant au scoring, c’est encore Jaylen Brown. Peu impliqué dans le playmaking (2 assists par match dans la série), JB propose cela dit 26,3 points de moyenne contre ces Cavs, avec d’excellents pourcentages : 61,5% aux tirs dont 40% à 3-points. Cleveland va devoir trouver une solution au problème que leur pose Jaylen. La seconde option des Celtes est bien trop à l’aise dans sa série.

Rendez-vous ce soir à 1h pour peut-être assister au tournant de cette série entre Celtics et Cavaliers. Boston va t-il prendre le dessus une bonne fois pour toutes dans ces demis ? Ou grosse réaction de Cleveland ? On va très vite le savoir.