Après leur défaite assez honteuse à domicile lors du Game 2, les Celtics de Boston se devaient de réagir à Cleveland. Mission accomplie, objectif confirmation dès lundi soir.

Depuis le début de ces Playoffs les Celtics sont sur courant alternatif. Des victoires autoritaires, en tant que meilleure équipe de la saison (64-18) c’est ce qu’on leur demande. Puis des défaites incompréhensibles, à chaque fois lors de Games 2 abandonnés de manière inexplicable. Pour l’instant Boston s’en sort au talent, et ce fut le cas cette nuit encore dans un Game 3 maitrisé dans l’Ohio.

Une accélération rétrospectivement fatale en tout début de troisième quart-temps, car par la suite les hommes de Joe Mazzulla offriront à ceux de J.B. Bickerstaff, tout au plus, le droit d’y croire. Jayson Tatum a commencé très fort, Jrue Holiday lui a emboité le pas, il était temps, lui qui joue plutôt comme l’un de ses frères depuis le début des Playoffs. Au final le trio Tatum / Brown / Holiday a enfin été bon le même soir, et en face la mixtape de Donovan Mitchell et le match tout juste solide de Darius Garland et Evan Mobley n’auront pas suffi.

Dans ce match les Cavs ont semblé n’y croire qu’à moitié et le talent intrinsèque a fait le tri. Boston mène 2-1 et la logique est pour l’instant respectée dans cette série. Les Cavs semblent si près si loin des Celtics, et cette demi-finale de Conférence semble pour sa part se décider au gré de l’envie des verts et blancs. Des C’s qui tenteront le break lundi soir et qui respirent, un peu. Merci tout de même de confirmer, messieurs.