Après une ultime victoire décisive hier soir face à Chalon, l’équipe de Cholet de Tidjane Salaün s’est emparée de la septième place du Championnat de France, synonyme de billet pour les Playoffs et de match-up contre… le Paris Basket au premier tour. Les Choletais rejoignent la JL Bourg de Zaccharie Risacher, quatrième seed, adversaires de Nanterre au premier tour. L’objectif est clair pour les deux espoirs de l’Elite : abattre l’Île-de-France.

Une dernière victoire signifiait une qualification automatique en Playoffs pour les gars de Cholet, c’est chose faite ! L’équipe de Chalon-sur-Saône a été maîtrisée, et la prochaine étape pour Tidjane et les siens, c’est donc l’équipe de Paris Basket de Nadir Hifi, victorieuse de l’EuroCup et sur une série incroyable (et record) de 25 victoires consécutives toutes compétitions confondues (!). Cholet a déjà perdu deux fois contre les Parisiens cette saison, et vu le niveau de jeu actuel des Franciliens, Tidjane aura de la chance s’il évite le sweep. Quoi qu’il en soit, l’espoir français sera d’office dispensé de NBA Draft Combine, les dates étant à cheval avec celles de ses Playoffs.

Tidjane Salaun’s Cholet team won their final game of the season, clinching a playoff spot. 12 points, 5 rebounds, 4 steals for the 18-year old potential lottery pick. Will miss the NBA draft combine now that his season is prolonged. pic.twitter.com/9p1SaNsLit

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 11, 2024

Pour l’ami Zaccharie, on savait déjà depuis un moment qu’il ne pourrait pas honorer le rendez-vous du Combine, les Bressans étant déjà qualifiés en Playoffs depuis un bon moment. Sur la route de Bourg se dressera une équipe de Nanterre cinquième, contre qui Zaccharie et les siens auront à cœur de faire passer un message. En effet, les verts et blancs avaient éliminés les locataires d’Ekinox en demi-finales de la Leaders Cup plus tôt dans l’année, de quoi raviver une rivalité naissante entre les deux équipes.

Deux Français de moins au Draft Combine, mais des occasions supplémentaires de briller devant les scouts NBA au sein d’une compétition prestigieuse. L’équipe de Bourg-en-Bresse de Zaccharie Risacher peut espérer réaliser un vrai parcours, tandis que les Choletais emmenés par Tidjane Salaün auront plus de mal à passer le premier tour.

Quoi qu’il en soit, ce seront les derniers matchs de ces deux espoirs dans le championnat de France, un moment important pour eux… et pour nous, alors profitons de ces cracks qui nous échapperont tout bientôt !