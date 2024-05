Mauvaise nouvelle pour les fans des Knicks : OG Anunoby ratera ce soir le Game 4 à Indianapolis. Potentielle très mauvaise nouvelle pour les Pacers : Tyrese Haiburton est annoncé incertain pour ce match. Info ou intox ? Bureau des pleurs ou poker menteur ?

Qu’elle est éprouvante cette série de Playoffs. Côté Knicks ? Tom Thibodeau porte son équipe avec des bouts de ficelle, solides comme tout mais peu nombreux. Mitchell Robinson est blessé, et OG Anunoby va rater ce soir son deuxième match consécutif. Pour les Pacers Bennedict Mathurin est absent pour une série dans laquelle il aurait été un vrai facteur X, et aujourd’hui c’est tour bonnement leur leader Tyrese Haliburton qui est annoncé incertain…

Pour l’ailier polyvalent des Knicks, c’est une blessure aux ischios contractée lors du Game 2 qui va donc lui faire manquer ce match 4, blessure consécutive à une saison très éprouvante pour OG, lui dont on ne sait pas vraiment s’il pourra revenir suffisamment en forme pour la fin de cette série. Une absence de poids pour les Knicks, des deux côtés du terrain, et une rotation déjà très courte avec des soldats qui devront en faire encore et toujours plus en son absence, la transpiration est à la mode à New York.

Pour Indiana en revanche, une potentielle absence de Tyrese Haliburton serait assez catastrophique. Dans le dur depuis février mais tout de même auteur de 35 points avant-hier (comment résumer trois mois en treize mots), le génial meneur souffre de douleurs au dos, d’un coup reçu au niveau du sacrum et d’une cheville droite fragile. Manque plus qu’un estomac qui fait des siennes et d’un panaris au quinquin et le compte est bon.

On saura dans la journée si les Pacers pourront compter sur leur franchise player ce soir, pour le match le plus important de la saison de son équipe. En sachant que le bonhomme joue amoindri depuis trois mois, une partie de la phrase précédente pourrait être un indice.