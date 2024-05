Les Celtics recevaient les Cavs cette nuit à l’occasion du Game 2 des demi-finales de Conférence. Le corps des hommes de Joe Mazzulla était là mais pas leur esprit, et fort logiquement des Cavaliers solides ont puni le choix des C’s d’avoir tapé une sieste en plein match.

Ils nous avaient fait le coup au premier tour, en “laissant” le Heat shooter à 400% à 3-points notamment, en faisant passer Tyler Herro pour prime Steve Nash. Cette nuit ? Une première mi-temps en trompe l’œil, lors de laquelle personne n’avait envie de gagner, puis une deuxième lors de laquelle Donovan Mitchell a salement accéléré quand les Celtics avaient laissé leur semblant d’envie au vestiaire.

Choix de lineups très bizarres de la part de Mazzulla, Evan Mobley et Spida qui s’éclatent, Caris LeVert qui s’éclate et des Verts qui ne défendent pas, n’en jetez plus la coupe est pleine. Il y a des soirs comme ça où rien ne va mais en Playoffs mieux vaut que ça n’arrive pas trop souvent. Le cas échéant ? On prend une branlée, Boston ou pas Boston, à domicile comme à l’extérieur. Les Cavs ont joué leur match et ont montré qu’ils n’étaient pas là grâce à la magie, alors que Boston montre (une fois de plus) sa capacité à déconnecter alors que l’importance de ce match était tout de même capitale.

La vérité d’un match n’est pas celle d’une série et le talent des C’s semble leur être suffisant pour passer les obstacles à l’Est. Pour l’instant. Le résultat de ce match 2 reste un détail, moins important que la manière avec laquelle Boston a abandonné en deuxième mi-temps, moins important que la manière avec laquelle Boston prend parfois ses adversaires de haut depuis le début de ces Playoffs.

Bravo les Cavs et rendez-vous samedi pour le Game 3, ça vaudrait presque le coup d’espérer une nouvelle défaite des C’s, histoire de leur secouer un peu le cocotier.