Patrick Beverley a une fois de plus été l’un des agitateurs du premier tour de Playoffs, mais s’il fait l’actualité cette nuit c’est plutôt pour ses “exploits” offcourt que ses stats sur le parquet. Bref, Patrick Beverley.

Lors du Game 6 perdu par les Bucks à Indianapolis, synonyme d’élimination de la franchise de Milwaukee au premier tour, une image avait été allégrement partagée. Celle de Patrick Beverley échangeant ballons et mots doux avec un fan des Pacers, Patoche devant être freiné par ses coéquipiers pour que la situation ne dégénère pas.

altercation between pat bev and pacers fans behind the bench pic.twitter.com/dfQpqSBv33

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 3, 2024



Après enquête des services concernés, deux constats. 1) Pat Beverley est ce que l’on pourrait définir comme un croisement entre un bon basketteur, un clown et un âne et 2) la NBA a donc décidé d’infliger au meneur des Bucks une suspension de quatre matchs.

4 matchs de suspension pour Pat Beverley suite à son altercation avec un fan à Indiana. pic.twitter.com/XuWuxjlCvO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2024



Tristesse infinie, Patrick Beverley ne rejouera pas avant le mois de novembre 2024, et pour passer un bon moment de divertissement on vous propose donc, au choix, la dernière tracklist des blagues de Bigard, la vidéo de la chanson paillarde de Mister V ou la parodie de Michou made in Malik Bentalha. Chacun ses goûts, et à dans six mois Pat Beverley.