Les Bulls prêts à revoir leur prix à la baisse pour Zach LaVine ?

Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois déjà, Zach LaVine passera-t-il l’été du côté de Chicago ? Selon les derniers bruits de couloir, la franchise de l’Illinois serait prête à baisser ses exigences pour faciliter un transfert de son arrière titulaire.

Ce n’est pas un secret, Zach LaVine et les Bulls devraient bientôt emprunter des chemins différents. Reste à savoir quand et quelle équipe aura envie de miser sur le joueur. Il faut dire que ses performances récentes n’ont pas été folles, sans oublier ses blessures (il n’a joué que 25 matchs cette saison) et le fait qu’il coûtera environ 138 millions de dollars sur les trois prochaines saisons (la troisième en player option).

Consciente que la cote de son joueur sur le marché est assez faible, la franchise de Chicago semble prête à faire une ristourne aux équipes qui viendraient toquer à la porte. Selon K.C. Johnson de NBC Sports Chicago, le prix de Zach LaVine serait ainsi à la baisse par rapport aux demandes du front office ces derniers mois.

“J’ai l’impression que les deux parties sont motivées pour qu’il se passe quelque chose pendant l’intersaison. Je ne pense pas que les Bulls accepteront un échange horrible si peu de choses se concrétisent, mais j’ai l’impression qu’ils sont ouverts à plus de possibilités qu’auparavant. Plus précisément, j’ai déjà indiqué quel était le prix qu’ils demandaient – un talent de niveau All-Star, un choix du premier tour ou les deux – et j’ai l’impression qu’il a baissé de manière significative.”

Alors que le futur de DeMar DeRozan est lui aussi très incertain, Chicago pourrait ainsi voir ses deux principaux cadres quitter l’Illinois durant l’été. Si c’est le cas, ce serait le signal d’une probable reconstruction chez les Bulls, privés de Playoffs cette saison et qui possèdent actuellement le 11ème pick de la Draft NBA 2024.

Il sera intéressant de voir si des contenders se positionnent sur le dossier Zach LaVine dans les prochaines semaines. Cette saison, son nom avait circulé du côté des Lakers, des Kings et des Sixers notamment.

Source texte : NBC Sports Chicago / Spotrac