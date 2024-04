Les Bulls ont proposé 80 millions sur deux ans à DeMar DeRozan

Deux informations incroyables en une. Les Chicago Bulls auraient proposé un contrat de 80 millions de dollars sur deux ans à DeMar DeRozan et surtout, l’ailier de 34 ans l’a refusé. Le Comedy Club continue sa tournée dans l’Illinois !

Les fans des Bulls n’ont qu’un rêve depuis bientôt 18 mois : tirer un trait sur un projet qui n’a pas marché, repartir d’une page blanche sous le signe de la jeunesse, faire peau neuve, et toutes les autres expressions qui signifient que Zach LaVine, Nikola Vucevic et DeMar DeRozan font leurs valises et s’envolent loin de Chicago. Rien de personnel là-dedans, ce sont des supers joueurs, mais lorsqu’une voiture ne passe pas le contrôle technique, on ne la répare pas avec du scotch. On l’envoie à la casse, on fait des économies en achetant un vélo et puis, lorsque les conditions sont bonnes, on réinvestit dans une cinq portes toutes options avec un siège massant à l’avant.

Mais son vieux tacot, Arturas Karnisovas, il l’aime bien. Il a eu des émotions avec, trois mois de grand frisson jusqu’à ce qu’une des jantes pète en janvier 2022, car c’est bien Lonzo Ball qui faisait que tout roulait bien dans l’Illinois. Cette nostalgie qui hante le Lituanien l’a poussé à des choix de continuité, conservateurs, et visiblement c’est pas fini. Alors après avoir prolongé Nikola Vucevic pour trois ans l’été dernier, le GM a proposé, selon NBC Sports Chicago, à DeMar DeRozan de s’aligner sur la durée de contrat de son pote monténégrin : 80 millions de dollars sur deux ans. On ne connaît pas plus de détails (contrat complètement garanti ? Team option ?) mais ça paraît beaucoup.

Arturas Karnisovas s’est justifié au micro de K.C. Johnson :

“DeMar (DeRozan) a été super pour nous ces trois dernières années. Il s’est investi dans la ville de Chicago et a été génial avec nos jeunes joueurs. Donc les deux camps sont très intéressés par l’idée de continuer ensemble et nous verrons ce qu’il se passera lors de la Free Agency.”

S’il envisage tout de même de faire des changements dans le roster , Arturas Karnisovas semble vouloir garder l’un des piliers de son “projet”.

DeMar DeRozan évolue encore à un niveau calibre All-Star cette saison, il est un artiste avec un ballon de basket-ball et fait partie des trois finalistes au titre de Clutch Player of the Year … Mais il aura 35 ans cet été, ne mène le projet nulle part et lui proposer un contrat de cette envergure semble simplement condamner Chicago au ventre mou de la Conférence Est. Essayer de monter un sign and trade pour ne pas le perdre contre rien cet été ferait sens, mais un contrat de ce montant n’aiderait pas l’opération à se réaliser.

Le plus surprenant dans cette histoire, c’est que DeMar Derozan a refusé cette offre. L’ancien des Toronto Raptors et des San Antonio Spurs privilégierait un contrat long. Mais si Arturas Karnisovas venait à lui accorder et à prolonger encore ce projet qui fonce droit dans le mur, c’est la santé mentale des fans de Chicago qu’il risquerait d’envoyer à la casse.

Source texte : NBC Sports Chicago