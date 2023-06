Nikola Vucevic prolonge aux Bulls pour 60 millions sur 3 ans

Alors qu’il aurait pu tester le marché cet été, Nikola Vucevic et les Bulls se sont mis d’accord sur un nouveau contrat avant même le début de la Free Agency. Le pivot monténégrin de 32 ans s’offre 3 années de rab dans l’Illinois.

On l’avait inclus dans notre sélection des pivots les plus intéressants du marché des agents libres mais Nikola Vucevic avait visiblement envie de profiter de la Free Agency avec le popcorn plutôt qu’en tant qu’acteur des festivités. Après plusieurs semaines de rumeurs, Vooch a prolongé avec les Bulls avant même le 1er juillet. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le nouveau deal porterait sur 3 années et il rapportera 60 millions de dollars au joueur au total.

Chicago Bulls center Nikola Vucevic is finalizing a three-year, $60M contract extension, his agents Bill Duffy and Rade Fillipovich tell ESPN.

C’est un prix très raisonnable pour un garçon qui reste une valeur sûre parmi les intérieurs de la Ligue. Cette saison, dans un rôle de troisième option offensive, le poto d’Evan Fournier tournait à 17,6 points, 11 rebonds et 3,2 passes, à 52% au tir et un très correct 35% de loin.

Avec cette prolongation, et malgré une dernière saison décevante à Chicago, Arturas Karnisovas semble donc opter pour le maintien de son Big 3 dans l’Illinois (avec LaVine et DeRozan toujours sous contrat) plutôt qu’une reconstruction à court terme. Le maintien de Vucevic reste une excellente nouvelle car Chicago n’avait pas les sous pour s’offrir un remplaçant de cette qualité en cas de départ du Monténégrin. Et si les Bulls venaient à reconstruire dans le futur, disons dans un an par exemple, avoir Vucevic sous contrat permettrait de récupérer des assets de la part d’une autre équipe. Vraiment pas un mauvais investissement du coup. Maintenant que ce dossier est bouclé, on imagine que le front office va se concentrer sur la mène et les prolongations d’Ayo Dosunmu, Coby White voire Pat Beverley.

Source texte : Adrian Wojnarowski