C’est officiel, l’intersaison NBA est lancée ! Ce jeudi soir, une Woj Bomb totalement inattendue est tombée : Alex Caruso vient de se faire transférer des Bulls au Thunder contre Josh Giddey !

Alors ça, personne ne l’avait vu venir.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Bulls et le Thunder ont donc trouvé un accord sur un transfert :

Direction Oklahoma City : Alex Caruso

Alex Caruso Direction Chicago : Josh Giddey

WHATTTYT !!!!!! CARUSO TRADE CONTRE JOSH GIDDEY OMG !!!! https://t.co/DBib6ydQvq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2024

On savait que Josh Giddey n’était plus en odeur de sainteté à Oklahoma City, lui qui a montré ses limites en Playoffs à cause notamment d’une grosse faiblesse au shoot extérieur. Alors que le Thunder possède un noyau jeune et hyper prometteur (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams…), il va bientôt falloir sortir le chéquier pour garder tout le monde sur le long terme et conserver Giddey n’était donc plus dans les plans de Sam Presti.

Mais si un trade du meneur australien était plus ou moins prévisible, on ne pensait pas que ce serait pour Alex Caruso !

Caruso est une référence défensive en NBA (deux fois All-NBA Defense), un joueur expérimenté qui a remporté une bague (2020 aux Lakers), un connecteur en attaque, et un joueur capable de planter à 3-points. Si ses stats ne sont pas folles (10 points, 3,8 rebonds, 3,5 passes, 1 contre, 1,7 steal), il fait partie de ces role players précieux qui sont très recherchés en NBA. Il débarque désormais à OKC et pourrait bien aider le Thunder à franchir un cap supplémentaire. Comme l’indique Woj, Caruso entre néanmoins en dernière année de contrat et sera éligible à une extension estimée à 80 millions de dollars.

Masterclass de Sam Presti.

Tu voulais pas prolonger Giddey.

T’avais besoin d’expérience.

T’avais besoin d’un gars bagué.

Tu voulais pas baisser de niveau.

Et si possible reste monstre en défense.

Alex Caruso au Thunder c’est pépite.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2024

Côté Bulls, c’est quoi le plan ?

C’est sans doute encore ce que se demandent les fans de Chicago, qui espéraient peut-être plus que Josh Giddey en échange du divin chauve. Les Taureaux manquaient d’un meneur depuis les grosses galères de blessure de Lonzo Ball, et voient en Giddey le point guard du présent mais aussi de l’avenir (21 ans seulement). Malgré ses défauts, l’Australien est un joueur polyvalent avec des qualités certaines de playmaking. On va voir l’impact qu’il aura dans une nouvelle configuration autour de lui, mais c’est une opportunité pour Giddey de prendre un nouveau départ.

__________

Source texte : ESPN

Aucune garantie concernant Lonzo Ball à Chicago, il y a eu le bon développement de Coby White et d’Ayo Dosunmu.

Josh Giddey va essayer de se faire une place chez les Bulls, en attendant de voir ce qui va se passer avec LaVine et DeRozan cet été.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2024

Mais comment ça OKC a lâché zéro pick de Draft pour Caruso ?!?

Ok tu lâches Giddey mais c’est pas les Bulls qui demandaient minimum 2 picks contre le divin chauve ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2024