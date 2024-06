Transfert : Alex Caruso débarque à OKC contre Josh Giddey !! // Allez, café

Dans le Allez, café de ce jeudi soir ? On a forcément réagi à ce trade entre Bulls et Thunder ! Alex Caruso débarque à OKC, tandis que Josh Giddey est prié d’aller voir ailleurs à Chicago. Quel impact sur les deux franchises ? Et qu’en penser à chaud ? Ensuite, on enchaîne sur JJ Redick qui est désormais le nouveau coach des Lakers, avec analyse des infos tombées ce jeudi.

Beaucoup d’actu en ce jeudi soir et forcément on a voulu en parler à chaud en direct. Chicago a donc coupé les ponts avec Alex Caruso et ça pourrait vouloir dire un gros chantier estival du côté de l’Illinois. Le Thunder de son côté récupère un nouveau défenseur béton qui donne de plus en plus à OKC des airs de forteresse. Dans la Cité des Anges, on a enfin un coach et ça veut dire que les Purple and Gold auront bien quelqu’un sur leur banc pour préparer la Draft NBA qui arrive à grand pas. Si le QI basket de J.J. Redick ne fait aucun doute, on sait que ce n’est pas la garantie pour réussir en NBA, surtout dans une franchise comme les Lakers, où il faut gérer la pression et l’aspect médiatique. Sortez vos tasses, on sert le café.