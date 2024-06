En voilà une bonne nouvelle pour les fans des Kings ! Le super remplaçant Malik Monk devrait resigner à Sacramento pour quatre années supplémentaires, et au prix très raisonnable de 78 millions de dollars. Une bonne chose de faite !

ESPN Sources: Free agent G Malik Monk intends to sign a four-year, $78 million deal — including a player option — to return to the Sacramento Kings. Monk had career-bests of 15 points and five assists on his way to the NBA’s Sixth Man of the Year runner-up. pic.twitter.com/J8KuOwPl0H

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2024

Trois années de contrat garanti, un an de player option pour 78 millions de dollars, voilà le deal. Difficile d’imaginer mieux pour des Kings qui risquaient de voir leur arrière de vingt-six ans, en plein début du prime de sa carrière, partir pour rien à la free agency. Après avoir proposé une des meilleures saisons de sa carrière à Sac Town, qui l’a vu se placer sur la deuxième marche pour le trophée du Sixième Homme de l’Année, on savait que le très explosif Malik Monk allait susciter bien des convoitises à l’été. Sur 72 matchs cette saison, l’arrière a envoyé 15,4 points (record en carrière), 2,9 rebonds, 5,1 passes (record en carrière), 0,5 contre (record en carrière) et 0,6 interception pour 44,3% aux tirs, 35% de loin et 82,9% aux lancers. Du lourd.

Malik Monk this season:

— 15.4 PPG (career-high)

— 5.1 APG (career-high)

— 2nd in 6MOY voting

— Led NBA in bench PTS & AST

Light the beam. pic.twitter.com/gb7stIpRrL

— StatMuse (@statmuse) June 21, 2024

Avec la prolongation de Monk, les Kings ont enlevé leur principale cause de tracas cet été. Ils ont désormais sous contrat pour au moins l’année prochaine les neuf joueurs les plus importants de leur effectif (Domantas Sabonis, De’Aaron Fox, Keegan Murray, Harrison Barnes, Malik Monk, Kevin Huerter, Trey Lyles, Keon Ellis et Davion Mitchell). De quoi aborder l’intersaison sereinement et permettre d’être à fond pour la Draft les 26 et 27 juin, où les Kings possèdent les choix 13 et 45. Attention à ne pas trop se planter, un Marvin Bagley III est si vite arrivé.

