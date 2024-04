Naz Reid est le Meilleur Sixième Homme de la saison NBA 2023-24, c’est un fait. Il a mérité cet award, c’est la fête. Mais en se penchant sur le scrutin, on se rend compte que cette année ça c’est joué à… quasiment rien !

Le très faible écart entre Naz Reid et Malik Mpnk au sommet de la course pour ce trophée de 6MOY est tout simplement la plus petite marge enregistrée depuis le début de ce mode de scrutin, depuis plus de vingt ans. En gros ? Si vous aviez emmené l’un des journalistes ayant voté pour Naz au bistrot, que vous lui aviez fait goûté un Génepi bien corsé et que vous lui aviez conté fleurette jusqu’à le faire changer d’avis, et bien on aurait eu droit à une incroyable… égalité.

The 10-point difference between the first- and second-place finishers is the smallest margin in Kia NBA Sixth Man of the Year balloting under the current voting format, which began with the 2002-03 season. https://t.co/ABsbahTqKg

— NBA Communications (@NBAPR) April 24, 2024

Troisième joueur non-drafté élu Meilleur Sixième Homme de la saison après John Starks et Darrell Armstrong, Naz Reid devance donc le double M d’une toute petite tête, alors que Norman Powell n’est pas bien loin non plus de Bobby Portis, l’ailier-fort des Bucks héritant de la troisième place. Bogdan Bogdanovic est le cinquième joueur à récupérer un nombre significatif de votes, alors qu’on note en bout de peloton que le rookie Jaime Jaquez Jr. récupère de légers lauriers, tout comme Russell Westbrook ou Jose Alvarado, entre autres.

La différence entre Naz Reid et Malik Monk au classement du Meilleur Sixième homme 2023-24 ? Environ le cheveu sur la langue d’Adil Rami, ou alors celui sur le crâne de Krilin. L’arrière des Kings peut s’en mordre les doigts mais ça n’empêchera pas Naz Reid de fêter ça !