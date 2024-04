C’était l’un des trophées pour lesquels il existait le plus d’incertitude, et vous allez voir que tout ça s’est finalement joué à un cheveu. L’intérieur des Wolves Naz Reid est élu Meilleur Sixième homme de la saison 2023-24 !

81 matchs joués cette saison, 67 débutés sur le banc. Première info, Naz Reid coche quoiqu’on en dise la case du remplaçant, même si la fanbase des Kings arguait ces derniers jours que le push final de Naz Reid dans cette course au trophée de 6MOY aura été fait… en tant que titulaire. Passée la dose de sel félicitons plutôt le vainqueur en reprenant ce gimmick de la Wolves Nation, aussi simple qu’efficace : NAZ REID.

Naz Reid.

Vous l’aurez compris, voilà bien longtemps qu’on est monté dans le train Naz Reid, et cette saison les très bons résultats de la franchise du Minnesota doublés d’une vraie progression statistique auront mis la puce à l’oreille des votants, même si Malik Monk a pendant très longtemps semblé avoir les faveurs des pronostics. Mais une fin de saison en boulet de canon pendant que MM était sur le flanc et l’affaire était dans le sac.

🚨 OFFICIEL : Naz Reid est élu le 6ème homme de la saison NBA 2023-24 ! pic.twitter.com/Wyi4T5yfcd

Naz Reid termine premier du scrutin, de très très peu, devant Malik Monk donc puis Bobby Portis, Norman Powell et Bogdan Bogdanovic, le reste du plateau se partageant les miettes.

Les détails du vote pour le trophée de 6ème homme de l’année : pic.twitter.com/NadoYxkZpG

A noter que la différence de points entre le vainqueur et son dauphin est la plus basse de toute l’histoire de ce mode de scrutin pour le 6MOY, de quoi permettre à la Team Naz de souffler un bon coup et à la Team Malik de fulminer encore un tout petit peu plus.

The 10-point difference between the first- and second-place finishers is the smallest margin in Kia NBA Sixth Man of the Year balloting under the current voting format, which began with the 2002-03 season. https://t.co/ABsbahTqKg

Un rôle de remplaçant naturel à Rudy Gobert, mais un remplaçant amenant tellement d’autres choses. Les qualités du garçon ? Du shoot, de la défense, de l’énergie, un supplément d’âme pour une équipe qui n’en manque pourtant pas. Monsieur Naz Reid encore bravo, en attendant un autre trophée individuel à venir pour les Loups. Naz Reid. NAZ REID !