En plein premier week-end de Playoffs les différents finalistes pour les NBA Awards 2022 ont été annoncés cette nuit. 82 matchs, une saison enfin entière après deux exercices foudroyés par la pandémie, et donc trois killers dans chacune des courses au trophée. Dans la famille des meilleurs remplaçants de la Ligue en cette saison 2021-22 ? Tyler Herro, Cam Johnson et Kevin Love sont les trois finalistes, et les deux derniers cités préparent leur propagande, même si la cérémonie qui annoncera les vainqueurs au mois de juin a environ 180% de chances de récompenser le sniper du Heat.

Alors celui-là, il ne devrait pas faire un pli. A vrai dire le suspense existait, mais il existait surtout en ce qui concerne les deux zozos qui accompagnent finalement Tyler Herro, aka le futur lauréat du trophée. Plus de 20 pions de moyenne et quasiment le statut de plus grande arme offensive de la meilleure équipe de l’Est alors qu’il sort du banc, non mais vraiment qu’est-ce que voulez qu’on vous dise de plus. Tyler Herro SERA donc le 6th Man Of the Year 2021-22, et pour le fun la NBA a donc nommé deux futurs lieutenants et ce seront nos amis Cameron Johnson et Kevin Love, deux joueurs au look qui diffère légèrement. On vous file les stats juste en dessous, et on en parle juste après, même si on vous en parlait aussi juste là il y a quelques jours.

Tyler Herro : 20,7 points, 5 rebonds, 4 passes, 45% au tir, 40% de loin, 87% sur la ligne.

Cam Johnson : 12,5 points, 4,1 rebonds, 46% au tir, 43% de loin, 86% sur la ligne et le statut de meilleure remplaçant de la meilleure de la Ligue

Kevin Love : 13,6 points, 7,2 rebonds, 43% au tir, 39% de loin, 84% sur la ligne, et un joli retour vers le futur pour accompagner les gamins de 2022

Un leader incontestable et incontesté donc, et deux loulous qu’on adore et qui ont diablement aidé leurs titulaires cette saison. Cameron a pour lui le fait d’être considéré comme le meilleur remplaçant de la meilleure équipe de la Ligue et sur un CV ça claque pas mal, alors que Kevin Love s’est mué en vétéran parfait au contact de la nouvelle génération de Cleveland, même s’il a connu quelques trous d’air, défensifs notamment. Impossible en tout cas de ne pas noter l’apport de ces deux gars-là, et même si quelques Jordan Clarkson ou Kelly Oubre Jr. auraient également mérité d’accompagner Tyler aux Oscars, la présence de Cam et Kev n’a rien d’infamant, surtout quand on sait qu’ils ne disputeront en rien la victoire finale au begey de South Beach.

Trois hommes encore dans la course au 6MOY mais véritablement un seul, et deux autres qui lui tiennent sa robe de mariée. Dans deux mois Tyler Herro portera le premier trophée de sa carrière, en espérant pour lui qu’il sera accompagne d’une autre breloque, plus collective celle-ci.