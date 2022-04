Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Il y a eu Verdun, il y a désormais le TD Garden. On a connu meilleure phrase d’accroche, moins condamnable, mais elle résume en douze mots 48 minutes de pur basket-ball. Les enjeux, innombrables, ont ennobli notre dimanche soir : un premier tour de Playoffs, le retour de Kyrie Irving à Boston, un duel Derrick White – Patty Mills à 8.000 kilomètres de San Antonio, et somme toute, Kevin Durant en tenue de basket-ball. Allez, envoyez les notes.

# BROOKLYN NETS

Kevin Durant (4,5) : excellement défendu par Jayson Tatum, il n’a pas eu assez d’espace pour respirer. Oui, le temps d’une soirée, Kevin Durant a vécu comme un étudiant parisien.

Kyrie Irving (9,5) : dans un monde où les sifflets du public se liquéfient, la gourde de Kyrie en est remplie. Six tirs du parking, une lecture du jeu parfois géniale, un majeur à destination du public, et une performance qui passe à un Jayson Tatum près d’entrer dans le livre des plus grandes clims de l’histoire. Dans son monde, nulle autre définition.

Seth Curry (5) : déjà qu’un Curry c’est difficile à défendre, alors Seth ? Outre cette vanne bien lourdingue, le sniper de Brooklyn a sorti une chouette première mi-temps – méritant son numéro 30 dans le dos – avant de laisser les gros bonnets faire leurs affaires.