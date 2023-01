Le résultat des votes au All-Star Game est tombé hier. Si le verdict n’est pas si étonnant et que l’on retrouve les meilleurs joueurs de la ligue, une décision fait beaucoup parler : voir Kyrie Irving titulaire à l’est, devant Jaylen Brown. Pour certains, le Celtic méritait sa place devant le meneur des Nets.

Les starters sont tombés hier soir, et le verdict n’est pas une surprise. À l’Est, Giannis Antetokounmpo sera le capitaine, et sera accompagné de Kevin Durant, Jayson Tatum et Donovan Mitchell. Mais le dernier starter sur le backcourt fait pas mal parler : Kyrie Irving démarrera le match des étoiles, devant Jaylen Brown notamment. Voir un seul Celtic titulaire alors qu’ils sont la meilleure équipe de toute la ligue, c’est assez dur et pour certains le deuxième Jay Brother méritait sa place, aux dépens du meneur de Brooklyn.

Il est vrai que JB fait une saison plus que solide. Sur le plan collectif, les Celtics viennent d’enchaîner trois défaites consécutives, mais restent en tête dans la Conférence Est, et même de toute la ligue. Sur le plan perso, Jaylen Brown sort un exercice à l’image de son équipe. Avec 26,9 points (sa meilleure pointe au scoring en carrière), 7,1 rebonds et 3,3 passes de moyenne, JB a aussi su prendre le lead quand Tatum était absent ou maladroit. Une dossier solide donc, qui pouvait faire de Brown un titulaire légitime au All-Star Game.

J’imagine que ça va tout à fait faire plaisir à Jaylen Brown. (Kyrie énorme, perso j’avais JB titulaire) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2023

Pourtant, voir Uncle Drew à cette place n’est pas non plus un scandale. Même si le meneur a raté le début de saison, à cause d’une polémique, il a su rebondir sur le plan sportif en étant irréprochable. 26,8 points, 5 rebonds et 5 passes cette année, avec surtout une prise de conscience et de responsabilité depuis l’absence de Kevin Durant. Oui, les Nets vont mieux, et quand Kyrie reste concentré sur le basket, il fait parti des meilleurs de la NBA à son poste.

Surtout, Kai a été plébiscité par les fans et par ses pairs. Irving termine notamment 1er au ranking des votes de fans ainsi que celui des joueurs. Bien qu’il soit 4ème au classement des votes des médias, c’est suffisant pour être titulaire aux côtés de Donovan Mitchell.

Pour Jaylen Brown, il termine juste derrière les deux. Troisième au classement des votes de fans et des joueurs, second aux votes des médias, certains trouvent cependant injuste de voir Irving devant l’arrière des Celtics, avec toutes les polémiques qu’il a crée et sa personnalité parfois clivante.

Évidemment, il y aura des déçus, mais oui, Jaylen Brown pouvait prétendre à cette place. Quoi qu’il en soit, le vote est fait sur les qualités intrinsèques des joueurs, et pour les fans et les joueurs, Kyrie Irving méritait sa place de starter. Et vous, vous en pensez quoi ?

Source : ESPN,NBA Press Relations