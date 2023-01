Chaque année la même rengaine. Les résultats des votes All-Star dévoilés, c’est cinq ou six joueurs votants pour Jean-François Durant qui se réveillent trop tard : « Merde, c’est peut-être moi qui me suis gouré ». Et t’en as d’autres qui ont ouvertement voté Sviatoslav Mykhailiuk, et qui pouffent de rire dans leur barbe. Bravo les mecs.

Un vote de joueur pour Nikola Jovic, cinq pour Thanasis Antetokounmpo,

Même pas besoin de développer. Y’en a deux ou trois qui ont dû faire ça à la va-vite et ne pas tilter lorsque l’icône du gars s’est affichée. Par contre ce qui fait plaisir, ce sont les deux votes pour Killian Hayes. Merci à Isaiah Stewart et Saddiq Bey pour l’honnêteté dont le reste de la Ligue s’est fait amputer : Cholet dérange. Dans la grande famille des votes surprenants, y’a un joueur tellement hypé par la sortie de Hogwarts Legacy qu’il a voté Micah Potter. Ibou Badji qui n’a pas joué une seule minute de toute sa vie avec les Blazers a quand même reçu un vote. Soit un coéquipier s’est foutu de sa gueule, soit un coéquipier s’est foutu de sa gueule. Merci à Udonis Haslem pour avoir voté Rudy Gay, et a Rudy Gay pour avoir voté Udonis Haslem : les deux seuls types de la Ligue qui portent encore des casquettes plates. Le Français Ousmane Dieng a reçu… quatre votes. Gros travail de relationnel au sein du Thunder, ou alors – comme pour Ibou Badji – ses coéquipiers le pointent du doigt en pouffant de rire. Parmi les teammates qui se sont passés le mot, Minnesota fait très fort : quinze votes pour Rudy Gobert, douze pour Kyle Anderson, huit pour Jaden McDaniels et… trois pour Karl-Anthony Towns. Il a fallu sacrifier l’un des quatre “intérieurs” sur le frontcourt, KAT ne fait apparemment pas l’unanimité au sein des Wolves. T’sais le rédacteur qui veut foutre le bronx.

Sinon, parmi les noms de famille les plus représentés, quatre Harris différents ont reçu un vote : Tobias Harris, Joe Harris, Kevon Harris et Gary Harris. Peut-être certains joueurs se sont-ils trompés d’Harris, en tout cas ils se sont globalement tous trompés. Petite devinette à la française : Théo Maledon a reçu un vote de moins que Killian Hayes et un de plus qu’Evan Fournier, qui lui a reçu autant de votes que Zach Randolph. Combien de votes à reçu Théo Maledon ? Réponse à joindre dans l’espace commentaire. On applaudit la solidarité du type qui a voté Éric Gordon. Probablement Lillard ou l’un de ces gars qui savent ce que c’est que d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Surprise à Dallas, le cabinet de conseil McKinley Wright IV a également reçu un vote.

On terminera cette édition avec les neufs voix pour Derrick Rose. On pensait que seuls les geeks de Team Fortress 2 qui passent 22h/24 de leur temps en slibard votaient pour lui, au bon souvenir d’une époque révolue, mais des joueurs NBA ressentent apparemment la même nostalgie. C’est beau.

Pour le détail complet des votes, c’est par ICI que ça se passe !