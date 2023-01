Après un mois de décembre et un petit coup de moins bien, les Metropolitans 92 sont repartis du bon pied avec deux victoires en deux matchs. Ce soir, la bande de Victor Wembanyama reçoit la Chorale de Roanne à 20h30. Belle occasion de prendre sa revanche.

Alerte générale, Wemby n’a plus inscrit 30 points dans un match depuis le 6 décembre contre Fos-sur-Mer. L’intérieur a tellement banalisé l’invraisemblable que l’on décèlerait presque une régression : il n’en est rien. Un petit coup de moins bien certes, mais toute proportion gardée. Victor reste leader de quatre catégories statistiques du championnat de France, avec 21,4 points, 9,4 rebonds, 2 passes et 3,2 contres de moyenne. Le n°1 incontestable (et incontesté) de la Draft 2023.

Ce soir, les Metropolitans 92 – revanchards – reçoivent la Chorale de Roanne à 20h30. Les Mets s’étaient inclinés largement en banlieue stéphanoise le 6 décembre dernier sur le score de… 102 à 77. Ça la fout mal pour le dauphin du championnat. Ce jour-là, Wemby avait sorti l’un de ses pires matchs de la saison (15 points, 6 rebonds, 17 d’évaluation). Étouffé toute la rencontre par une prise à deux du duo Stefan Moody – Silvio De Sousa, le freak n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais a surtout été frustré par cette défense… gniaqueuse. D’après l’ancien international français Laurent Sciarra, si Wemby est rarement en galère comme ce fut le cas à Roanne, c’est car les défenses de Betclic Élite jouent un peu trop soft.

« Ce qui m’étonne, c’est que je n’ai pas encore vu 1 ou 2 mecs se sacrifier et jouer dur avec le gamin. Des Pat Durham, des Derrick Lewis de la belle époque… Là, j’ai l’impression que les mecs font le choix de dire ‘on le laisse marquer et on essaye de stopper les autres’. J’ai l’impression qu’il y a une équipe avec lui et sans lui, je n’ai vu personne l’impacter, jouer sale, le bouger… tout le monde le respecte, et tant mieux pour lui. Mais j’attends de voir. » – Laurent Sciarra, pour BasketActu

Victor Wembanyama est parfaitement lock-down par Aamir Simms 🔐 pic.twitter.com/ER1nqH5WPu — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) December 17, 2022

Pour le coup, la Chorale s’en est vraiment bien sortie. Victor n’a pas brillé-brillé sur ces dernières semaines mais ça ne change pas grand chose à ses résultats, ni à son potentiel. Le match de ce soir sera donc l’occasion pour lui de se retrousser les manches pour rappeler qui est le patron. Face à Roanne, la meilleure attaque du championnat (91 points de moyenne), le freak aura un gros boulot offensif ET défensif. Toujours scruté, il va être intéressant de le voir se donner à fond des deux côtés du terrain. Roanne, 8e ex-aequo au classement, qui se bat pour une place en Playoffs, se déplace en mode braqueur. Rien ne sera offert à Victor.

Pour Levallois, ce match est aussi – et surtout – l’occasion de se rapprocher de la 1ère place, pas récupérée depuis décembre. Avec 14 victoires en 18 matchs, le club francilien reste sur une dynamique de deux succès : face à Fos-sur-Mer (83-82) et face à Dijon (103-94). Wemby à “seulement” 11 et 16 points sur ces rencontres, l’intérieur aura à coeur de repartir du bon pied, surtout à trois semaines de la Leaders Cup (17-19 février). Levallois veut assurer et Wembanyama se rassurer.

Source texte : LNB, ProBallers