Nolan Traoré s’engage avec Saint-Quentin pour la fin de saison !

Le club de Saint-Quentin Basket Ball vient de frapper un grand coup en obtenant la signature de Nolan Traoré. Le jeune joueur tricolore de 17 ans arrive en tant que joker médical chez le promu, en provenance du PFBB.

Le SQBB fait face à une cascade de blessures, la dernière en date étant celle de Melvin Ajinça, qui a reçu deux chocs consécutifs au niveau du sternum. Sa fin de saison est compromise et il est très probable qu’on ne le revoie pas jouer. Cette blessure vient s’ajouter à celles de Mathis Dossou-Yovo et Tyger Campbell, le meneur de l’équipe de Saint-Quentin, actuel 8ème de championnat de France. Toutefois, l’équipe a tout le même droit à un joker médical pour remplacer Campbell, et ils l’ont donc utilisé sur le très convoité Nolan Traoré, jusqu’alors à l’INSEP (NM1), où il a des stats de 16,5 points, 3,2 rebonds et 5,5 passes. Le meneur de jeu de 17 ans (2006) arrive pour jouer la fin de saison dans l’Aisne, et tenter d’accrocher les Playoffs.

Nolan Traoré s’engage à Saint-Quentin ! 🔥

Très gros prospect, déjà observé par les scouts cette saison à l’INSEP. Mission Playoffs en cours au SQBB, hâte de le voir se frotter au niveau Élite !

Ses stats avec le PFBB : 16,5 pts, 3,2 rbds, 5,5 passes en 27 matchs cette saison. https://t.co/YUaz2PfZU4

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) March 28, 2024

Nolan Traoré connaîtra ainsi sa première expérience professionnelle et voudra en profiter pour étoffer encore plus son jeu. Lui qui est pour l’instant considéré comme un pick de fin de loterie pour la Draft 2025, nul doute qu’il voudra viser encore plus haut. Sa signature en 1ere division ne remet pas en cause la participation future de Nolan Traoré au Nike Hoop Summit qui approche, surtout que le meneur est toujours très convoité, notamment aux Etats-Unis, en France et en Australie, et il faut maintenant tourner cette exposition soudaine à son avantage. Le défi est à la hauteur des opportunités qui peuvent s’offrir à lui.

