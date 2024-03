LaMelo Ball ne rejouera plus cette saison

Touché à la cheville depuis janvier, LaMelo Ball ne reviendra pas sur les parquets d’ici la fin de la saison régulière. Rendez-vous à la rentrée 2024-2025 pour le guard des Hornets.

Les blessures et la famille Ball ont beaucoup partagé ces dernières années. Entre Lonzo Ball qui ne se remet pas de son genou et LaMelo qui est hanté par ses chevilles, les deux guards collectionnent les passages à l’infirmerie. Si le cas de Melo reste moins préoccupant, le jeunot de la fratrie vient quand même d’enchainer deux saisons de suite avec des grosses blessures aux chevilles. Après 36 matchs en 2022-2023, le meneur des Hornets a été cette fois limité à 22 petits matchs.

Sans sa star, Charlotte a logiquement coulé à pic, avec actuellement le 13ème bilan à l’Est (18 victoires pour 54 défaites). La fin de saison en Caroline du Nord va être marquée par un tanking poussé pour aller chercher un nouveau jeune talent à la Draft NBA. Absent des terrains depuis janvier, LaMelo Ball n’a lui aucune raison de presser sa guérison. Comme nous le confirme Shams Charania de The Athletic, Charlotte va laisser son joueur récupérer pleinement de ses bobos d’ici la fin de saison.

Sources: Charlotte Hornets star LaMelo Ball – out since Jan. 26 with ankle injury – will miss the remainder of the season as he continues rehab. Ball averaged a career high 23.9 points in 22 games this season. pic.twitter.com/eZhQkJzSV5

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2024

Au mieux, on retrouvera donc le All-Star en octobre pour la reprise. En attendant Micic devrait poursuivre son intérim au poste 1 et nous envoyer quelques rappels de ses perfs en EuroLeague. Charlotte détient actuellement le 4ème pire bilan de toute la Ligue et pourrait donc se retrouver idéalement placé pour accueillir l’un des top prospects à la Draft. Potentiellement Alexandre Sarr ou Zaccharie Risacher selon la prochaine Lottery.

Source texte : The Athletic