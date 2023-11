Brillant cette nuit face aux Celtics, LaMelo Ball impressionne depuis quelques matchs. Après plusieurs mois à l’infirmerie, le meneur semble prêt à réaliser la meilleure saison de sa jeune carrière.

Seulement 36 matchs joués, la faute à une cheville qui grince salement, c’est peu dire que la saison 2022-23 de LaMelo Ball n’a pas été une partie de plaisir. Autant dire que le bonhomme souhaitait rebondir et vite, sitôt les bobos soignés. Si les premiers matchs de la saison ont montré un LaMelo Ball un poil rouillé et particulièrement maladroit, le frangin de Lonzo semble désormais monter en puissance et en température. Le guard a scoré 30 points ou plus lors de 6 de ses 8 derniers matchs, le tout avec des pourcentages assez solides au shoot. Avec 25,3 points, 8,3 passes et 5,6 rebonds, il réalise pour le moment sa meilleure saison au scoring mais aussi à l’adresse (tant globale qu’à 3-points).

Cette nuit, c’est Boston qui en a fait les frais lors d’une victoire arrachée en prolongation. Handle pour mettre Jrue Holiday sur les fesses, passe dans le dos en contre-attaque, shoot de l’égalisation à la dernière seconde, passe pour décaler Miles Bridges qui va sceller la victoire, LaMelo Ball a été absolument partout.

De quoi mériter quelques éloges de la part de son coach en conférence de presse. Des propos rapportés par Sports Illustrated.

“Il joue très bien. Leur défense est aussi bonne que possible, et il a 36 points, 8 passes et 9 rebonds. Sa défense ne cesse de s’améliorer. C’est un joueur très talentueux et je ne sais pas si cela se voit, mais si vous le regardez dans la salle de musculation et que vous regardez toutes les données qu’ils nous donnent, il est beaucoup plus fort qu’il ne l’était l’année dernière.

Il n’a pas pu faire grand-chose cet été sur le terrain ou en termes de condition physique à cause de sa cheville, mais il a passé beaucoup de temps dans la salle de musculation, et je pense que cela porte ses fruits. Ses résultats au rebond, même s’il est encore tôt, sont bien meilleurs que par le passé, et c’est en grande partie grâce à sa force.”