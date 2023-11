Les Hornets s’offrent les Celtics après un match incroyable (121-118) !

Ils étaient menés de 18 points, ils ont remporté le match en prolongation. Les Hornets d’un LaMelo Ball en mode patron (36 points) et d’un Miles Bridges en mode ultra-clutch ont vaincu Boston, qui restait sur six victoires de suite. Jayson Tatum colle 45 points, mais manque un lancer capital en fin de partie. Un revers frustrant qui arrive juste avant le choc de l’Est, face aux Bucks.

Les Celtics ont presque envoyé les Hornets dans les cordes chez eux dès la première mi-temps, devant le public de Charlotte alors bien silencieux. Après un quart-temps et demi, 18 pions séparent les deux formations, Jayson Tatum est très chaud et les Frelons ont un coup de moins qu’on envisage déjà décisif. Nous nous sommes trompés. Les hommes de Steve Clifford n’ont rien lâché, proposant une remontée progressive jusqu’aux ultimes secondes du dernier quart-temps. LaMelo Ball fait danser ses adversaires, plante des tirs aussi monstrueux que décisifs. C’est d’ailleurs le meneur qui offre la prolongation sur un plateau à son équipe.

Le héros de la soirée se nomme néanmoins Miles Bridges, grâce un 3-points juste extraordinaire qui donne la victoire aux Hornets ! Il termine la rencontre avec 14 points, 15 rebonds et 5 passes, et permet à Charlotte de prendre son premier succès face à Boston depuis deux ans !

Côté Celtics, Jayson Tatum a été pourtant énorme avec déjà 38 points… à la fin du troisième quart-temps. Seul bémol ? Sa fin de match sera particulièrement discrète, avec comme seul coup d’éclat un énorme trois point pour placer les siens en tête à la moitié de la prolongation. 45 points, un match de bourrin statistiquement parlant mais un lancer pour égaliser manqué au pire moment, à la fin de l’overtime. Payton Pritchard a également réalisé un très bon match, 21 points à 5/8 derrière l’arc.

La défaite met fin à une belle série de six victoires en cours, un mauvais signal à deux jours d’un choc face aux Bucks. On pense notamment à ce run des Hornets au retour du vestiaire qui n’a pas été bien géré et qui permet aux locaux de rêver du match. Au duel de la volonté, le public a aussi joué un rôle majeur. Pour une équipe qui a connu l’intensité et l’ambiance des Playoffs, c’est un peu la tuile bien que rien ne soit globalement inquiétant outre-mesure. Les C’s pourront compter sur la chaleur du TD Garden contre Milwaukee, et elle sera très importante.