Nando De Colo : “Cet été, ce sera ma dernière campagne avec l’Équipe de France”

Longuement interrogé par EuroLeague France concernant sa carrière et son futur, Nando De Colo a expliqué qu’il ne comptait pas poursuivre éternellement sa carrière. Le prochain contrat qu’il signera sera certainement “le dernier”, et les Jeux Olympiques de Paris seront son ultime compétition avec l’Équipe de France. Une page du basketball masculin français va se tourner.

Nando De Colo est un monument du basketball français. Formé à Cholet, joueur parmi les plus importants de l’histoire de l’EuroLeague, multi-médaillé avec l’Équipe de France… un monument, point. Après une saison compliquée sur le plan européen du côté de l’ASVEL, l’envie est toujours présente, mais l’esprit sait bien que la fin approche. Encore quelques années en club, tout au plus.

“C’est un tout : est-ce que j’ai envie de continuer ou pas ? est-ce que je peux encore apporter à une équipe ? Quoiqu’il arrive, je suis quelqu’un qui a envie de rester dans le basket. Donc le jour où ma carrière s’arrêtera, j’essaierai aussi de trouver un projet qui m’intéresse. Quand on arrive en fin de carrière, il faut prendre les années les unes après les autres et voir comment ça évolue. Demain je peux même signer 5 ans quelque part et dire ‘on voit année après année ce qu’il se passe.”

Sans aucun détour, il assume la déception qu’a été cette saison à l’ASVEL sur le plan sportif. Défaites à la pelle en EuroLeague, mais une vraie satisfaction personnelle : avoir dépassé Vassilis Spanoulis au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la compétition. Même si c’est derrière Mike James (AS Monaco), cela reste un accomplissement exceptionnel.

“Cela reste un très bel accomplissement [malgré le fait que Mike James soit passé devant entre-temps, ndlr]. Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela montre qu’on a eu un impact dans cette EuroLeague et qu’on a su rester à haut-niveau très longtemps. On sait quel joueur a été Spanoulis. Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir appartenir à cette classe de joueurs. Maintenant, c’est sûr que l’impact est moins fort en le dépassant pour la deuxème place. Malheureusement, j’ai eu cette blessure qui a duré plus lontemps que prévu et qui m’a empêché de le faire pour la première place. C’est dommage, mais ça fait partie du sport. Mais comme tout accomplissement, le plus important c’est surtout que les personnes qui m’ont accompagné tout au long de ma carrière se rendent compte de ce que cela représente et à quel point leur aide fut précieuse.”

Altruiste, à l’heure de bientôt tirer le rideau sur une immense carrière. Oui, il faudra profiter de cette quinzaine olympique, car ce sera la dernière en bleu pour le meneur sorti des Mauges. Avec une médaille, on l’espère.

“La seule chose dont je suis sûr : cet été avec l’équipe de France, ce sera ma dernière campagne. Je vais tout faire pour être de l’aventure, et ensuite pour que ce soit une belle aventure. Pour la suite, le prochain contrat sera sûrement aussi le dernier de ma carrière, mais honnêtement, je ne me suis pas plus penché que ça sur la question.”

