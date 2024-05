Après avoir manqué les Playoffs suite à un pépin au genou contracté lors du Play-in Tournament, et avoir été sévèrement remis en place par Pat Riley en début de semaine, Jimmy Butler n’est pas vraiment en position de force à Miami. Shams Charania révèle pourtant que la star du Heat souhaite rester en Floride, sans doute avec un nouveau contrat.

Disons qu’après avoir trashtalké bien fort les Celtics et les Knicks sans même avoir foulé un parquet durant les Playoffs cette saison, Jimmy Butler ne s’est pas mis en grâce auprès de Pat Riley, patron iconique du Heat. Et à l’heure où le joueur est éligible à une extension de près de 113 millions de dollars sur 2 ans, c’est un move assez moyen.

Pourtant, Shams Charania, dans l’émission Run It Back, a été assez clair dans ses propos concernant Jimmy Buckets : ce dernier veut s’inscrire dans long terme à South Beach. Équipe de bosseurs, coach parmi les tous meilleurs du monde, cadre de vie ultra-agréable (s’il fallait vraiment le préciser…) et surtout historique fort en Playoffs avec deux apparitions en Finales NBA sur les 5 dernières saisons.

“[Jimmy Butler] has always made it clear he wants to be in Miami long term, it’s going to be about will they be able to pay him what he wants.”@ShamsCharania on Jimmy Butler’s future in Miami pic.twitter.com/nZnQUpeTZg

— Run It Back (@RunItBackFDTV) May 7, 2024

Comme souvent, le véritable frein à cette prolongation potentielle sera l’argent. Jimmy veut toucher le maximum de dineros possible, mais le Heat ne l’entend peut-être pas de la même oreille. Son absence en Playoffs restera la dernière image dans les têtes à l’approche des négociations. Si Pat Riley a déclaré vouloir conserver Jimmy Butler, cela ne se fera peut-être pas, dans son idéal, au tarif souhaité par la star. Et ça pourrait bloquer. Attention donc à l’été possiblement tempétueux qui s’annonce à Miami !

Source : Shams Charania via Run It Back