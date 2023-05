Si certains pensent déjà que Joe Mazzulla pourrait ne plus être de l’aventure la saison prochaine après l’élimination de ses Celtics, ce ne serait en tout cas pas la première fois de sa carrière que l’entraîneur se ferait sortir par Jimmy Butler en Playoffs. En effet, il y a 12 ans, les deux hommes s’affrontaient déjà mais les deux étaient en short, pour un match à élimination directe en tournoi de conférence qui a mis fin aux espoirs de la fac de Mazzulla pour le titre de champion de Big East.

C’était une année sympa, 2011. Lady Gaga sortait Born This Way, et les Mavs devenaient champions NBA pour la première fois. Début mars ? Autre genre d’actu, le combat faisait rage en Big East, la conférence universitaire du Nord-Est des États-Unis. Et au second tour du tournoi, les Mountaineers de West Virginia, 20ème équipe du pays, affrontaient la 11ème, les Golden Eagles de Marquette.

Un match a élimination directe entre… Joe Mazzulla et Jimmy Butler.

Après deux affrontements en saison régulière, ce match a alors d’autant plus d’enjeu car les deux universités veulent aller chercher ce titre de champion de Big East. Un titre qui qualifierait automatiquement l’équipe et qui la mettrait en meilleure posture pour la March Madness 2011.

À la fin de la rencontre, c’est Marquette qui avance au tour suivant et West Virginia qui reste sur la touche avant le grand tournoi NCAA. Joe Mazzulla aura le temps pendant cette semaine de repos de dire au revoir à la fac qui l’a accueilli pendant cinq saisons (dont une où il était blessé). Mais pour le plaisir des yeux ou pour ce qui ne savaient pas que le coach des Celtics avait été joueur, on vous laisse une petite image de Monsieur Mazzulla en short et maillot.

Good morning. Here is a picture of Celtics coach Joe Mazzula's shorts in college. pic.twitter.com/mefRDY5PHz

— Ryan Yousefi (@Rizzmiggiz) May 22, 2023

C’est donc la deuxième fois que Jimmy et Joe s’affrontent lors d’un match à élimination. Mais celui-ci a un enjeu différent de celui d’un tournoi de Playoffs universitaires, on parle là de Finales de Conférence avec un affrontement entre deux franchises mythiques de l’Est. Sauf qu’ici, les Celtics et leur entraîneur connu pour ne pas prendre de temps-mort quand il faut seront encore une fois dos au mur. Une défaite et c’est fini pour Boston, même si on a déjà l’impression que cette série a pris fin il y a longtemps. Alors après avoir mis (presque) fin à sa carrière de joueur de basket universitaire, Jimmy Butler pourrait-il mettre fin au contrat d’entraîneur de Joe Mazzulla ?

Source texte : The Sporting News