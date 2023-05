Joe Mazzulla peut-il résister à un potentiel coup du balai du Heat ?

Dominés de tous les côtés lors du Game 3 à Miami, les Celtics ne sont plus qu’à une défaite de partir à Cancun avant même le stade des Finales NBA. Une élimination qui semble inévitable et qui ferait office d’humiliation, surtout s’il y a sweep après la débâcle d’hier soir. De quoi déjà pousser Joe Mazzulla vers la sortie ?

En février dernier, aux alentours du All-Star Break et alors que les Celtics étaient premiers de la NBA avec un bilan de 42 victoires – 17 défaites, Joe Mazzulla est passé de coach intérim à head coach de Boston, décrochant par la même occasion une prolongation de contrat.

Au milieu du mois d’avril, juste après la fin de la saison régulière, Joe Mazzulla a été nommé parmi les trois finalistes pour le titre de Coach de l’Année, aux côtés de Mike Brown et Mark Daigneault.

Nous sommes aujourd’hui le 22 mai 2023, et la position du jeune coach des Celtics (34 ans) est plus fragile que jamais. S’il vous fallait une preuve supplémentaire que tout peut aller très vite en NBA, la voici.

Joe Mazzulla took accountability for the Celtics' Game 3 loss.

En conférence de presse d’après-match hier, Joe Mazzulla a avoué à demi-mot qu’il était dépassé dans cette Finale de Conférence Est face au Heat, lui qui a pris presque l’entière responsabilité du fiasco Boston, mené 3-0 dans la série après une performance pathétique dimanche soir.

“Je n’ai pas réussi à les préparer pour jouer correctement. Que ce soit au niveau du cinq de départ, des ajustements, je dois mieux les préparer et ça c’est de ma faute. Je dois faire un meilleur boulot pour savoir ce dont cette équipe a besoin pour m’assurer qu’elle soit soudée.”

Si c’est tout à son honneur de défendre ses joueurs, ce sont des mots troublants de la part d’un coach dont la mission principale est justement de… préparer ses gars au combat. Combat il n’y a pas eu hier à Miami, les Celtics étant dominés autant dans l’intensité que tactiquement et mentalement.

En tant qu’entraîneur, c’est une chose de montrer ses limites, de réaliser des erreurs et d’être dominé par le stratège d’en face, surtout pour un coach rookie de 34 ans qui a été jeté au feu suite à l’affaire Ime Udoka lors de la dernière intersaison, surtout face à un maestro comme Erik Spoelstra. Mais c’en est une autre de voir un coach perdre la main mise qu’il doit avoir sur l’équipe, les Celtics semblant complètement perdus sur le terrain hier.

D’où la question suivante : Joe Mazzulla peut-il résister à un potentiel coup du balai du Heat ?

Il y a encore quelques semaines, l’ancien entraîneur et désormais président des opérations basket Brad Stevens encensait Mazzulla. Il soulignait sa capacité à progresser rapidement dans son nouveau job, sa stabilité peu importe les résultats, et son bon travail pour corriger les erreurs qu’il peut observer pendant les rencontres. On se demande ce que Stevens pense de tout cela aujourd’hui.

From @GwashburnGlobe: First Joe Mazzulla lost his team. Now the Celtics are on the verge of losing the series in embarrassing fashion.

On n’est pas là pour faire de Joe Mazzulla le seul et unique coupable. Car il y en a d’autres (coucou Jayson, coucou Jaylen). Et comme dit juste au-dessus, le jeune entraîneur des Celtics est dans un spot très compliqué, lui qui doit emmener une équipe au titre sans avoir la moindre expérience en tant qu’head coach, et avec un staff qui a perdu beaucoup d’éléments importants (Will Hardy notamment). Stevens est d’ailleurs bien placé pour connaître certains des challenges que rencontrent Mazzulla, Brad ayant pris le contrôle de l’équipe de Boston à seulement 37 ans en 2013 au moment où elle sortait de l’ère Big Three. Mais à la différence de l’actuel président, qui avait pris une formation en reconstruction, les limites de Mazzulla se voient beaucoup plus puisqu’elles sont exposées sur la plus grande des scènes. Et Boston doit gagner, là maintenant.

Certes, Jayson Tatum et Jaylen Brown sont encore jeunes (25 et 26 ans), mais on sait qu’une fenêtre de tir pour remporter le titre peut se fermer rapidement pour diverses raisons. L’an passé, avec Ime Udoka aux commandes, les Celtics étaient tombés contre des Warriors expérimentés et un Stephen Curry en mission. Cette saison, avec l’élimination des Bucks dès le premier tour, le MVP Joel Embiid (Sixers) touché au genou pendant les Playoffs et une Conférence Ouest sans vrai rouleau compresseur (sauf Denver finalement), ça devait être leur année. Au lieu de ça, Boston va se planter en beauté et l’inexpérience de leur coach en est l’une des grandes raisons.

Résultat, Joe Mazzulla pourrait bien laisser sa place à un entraîneur mieux armé pour maximiser ce groupe, dont l’unique objectif est d’aller au bout.