Cette nuit les Lakers tenteront de nous prouver qu’ils y croient encore. A moins que ce ne soit, déjà, qu’une manière de sauver l’honneur. Menés 3-0 par les Nuggets LeBron James et ses boys sont au pied du mur, et ce mur c’est l’Everest.

Trois matchs dans cette série, trois victoires pour les Nuggets, et à trois reprises finalement… de nombreuses preuves nous poussant à cette fatalité : les Lakers ne sont pas au niveau de leur adversaire dans ces Finales de Conf. Non pas que ça joue mal hein, mais c’est juste que Denver RÉCITE son basket, peut-être la plus belle partition qui soit depuis l’avènement de la bête Nikola Jokic.

Le double MVP est dans son prime, injouable, et semble même parfois avoir encore de la réserve. Jamal Murray est en mode Playoffs, ça veut dire qu’il est à peu près Michael Jordan, Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown ou Michael Porter Jr. sont de délicieux lieutenants, Mike Malone pianote tel Mozart et Christian Braun ferait presque passer Austin Reaves pour un surcoté.

Ce soir ? Le chant du cygne pour les Lakers. Ni plus, ni moins. 149 fois sur 149 les équipes ayant mené 3-0 se sont imposées dans ladite série. Est-ce que cette finale de conf sera l’exception confirmant la règle ? Peut-être, mais rien ne tire pour l’instant en ce sens. On part donc plutôt sur une dernière occasion d’enjailler le public californien avant d’aller prendre le tarif dès mercredi dans le Colorado, ce cas de figure étant le plus positif pour les Angelinos tant on imagine très bien que la série pourrait se terminer sur un 4-0 net et précis en faveur de l’ogre serbe et de ses farfadets sûrs.

L’heure du crime ? 2h30 ce soir. Et on parle de crime car c’est bien un coup de balai fatal que l’on pourrait vivre dans quelques heures. Vous êtes prêts ? Les Nuggets, eux, n’ont jamais semblé aussi prêts.