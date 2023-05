Arrivé chez les Mavericks au cours de la trade deadline de février, Kyrie Irving peut potentiellement tester le marché cet été étant donné qu’il est en fin de contrat. Mais d’après les dernières rumeurs, un accord provisoire aurait déjà été trouvé entre Uncle Drew et la franchise de Dallas…

En février dernier, quand les Mavs ont monté leur trade avec les Nets pour récupérer Kyrie Irving en échange de Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et un joli capital draft, cela ressemblait à un coup de poker assez risqué. Oui, l’arrivée de Kyrie allait apporter à Luka Doncic un soutien offensif de poids et surtout nécessaire, mais la situation contractuelle d’Uncle Drew – agent libre à l’intersaison 2023 – ne pouvait pas être ignorée.

Quelques mois plus tard, on apprend que ce transfert a pu avoir lieu grâce à un petit clin d’œil entre la star et la franchise concernant leurs négociations de cet été.

Kyrie Irving and Mavericks reportedly had a “handshake” deal estimated around $200M prior to Brooklyn sending him to Dallas.

(via @EricPincus, https://t.co/wvefI9hd3q) pic.twitter.com/bkkTzqwt1o

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 22, 2023

Si l’on en croit Eric Pincus de Bleacher Report, qui cite plusieurs sources NBA présentes au Draft Combine de Chicago, Kyrie et les Mavericks se sont entendus sur un futur accord en février dernier, juste avant le gros transfert. Irving aurait promis à Dallas une prolongation de contrat en cas d’offre maximale de la franchise texane. Toujours selon Bleacher, les Mavericks seraient prêts à lui offrir un contrat de 210 millions de dollars sur quatre ans, avec la dernière en player option. Sachant que peu de franchises (voire aucune) semblent vouloir mettre autant d’argent sur un personnage controversé comme Kyrie et que Dallas ne peut pas se permettre de perdre Irving sans aucune contrepartie (surtout par rapport à Luka Doncic), cela a du sens.

Maintenant, on sait que tout peut aller très vite en NBA, et que les accords officieux ne deviennent pas toujours officiels.

On a déjà vu par le passé Kyrie Irving revenir sur certains de ses propos pour changer d’équipe alors qu’il avait annoncé vouloir prolonger. De plus, les rumeurs d’une potentielle arrivée d’Uncle Drew aux Lakers risquent de revenir sur la table cet été, surtout avec l’élimination probable de Los Angeles face à Denver et les performances claquées du meneur D’Angelo Russell. Pas impossible qu’une réunion avec LeBron James devienne à nouveau attractive aux yeux d’Irving…

“It would take a little bit of maneuvering… but [The Lakers] can get there. They can keep [Austin] Reaves & get Kyrie [Irving]… The way this is ending, it’s increasing the chances of it happening.”

Brian Windhorst on the Hoop Collective Podcastpic.twitter.com/KUjMOLS4jP

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 21, 2023

L’insider d’ESPN Brian Windhorst souligne déjà la possibilité de voir les Lakers prolonger à la fois Austin Reaves (aussi agent libre) tout en faisant le nécessaire pour signer Irving durant la prochaine intersaison. C’est un scénario qu’il faut garder en tête, même si les Mavericks semblent aujourd’hui favoris pour garder les services d’Uncle Drew.

Au milieu de ces rumeurs, une chose est en tout cas certaine : le dossier Kyrie fera partie des plus importants de l’été et a le potentiel pour changer – au moins en partie – le paysage du Wild Wild West.

__________

Source texte : Bleacher Report