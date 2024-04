Joel Embiid a délivré une performance incroyable avec 50 points dans le Game 3 face aux New York Knicks permettant à son équipe de revenir à 2-1 dans la série. Seulement, après deux fautes grossières dans le premier quart temps, le pivot des Sixers aurait pu (dû ?) être exclu. Ce que n’a pas manqué de souligner Tom Thibodeau en conférence de presse.

50 points en Playoffs pour éviter à son équipe d’être menée 3 à 0 dans une série. C’est d’habitude le genre de performances qui émerveille et dont on se souvient même quelques années après. Ce matin, le match de Joel Embiid face aux New York Knicks est en effet très commenté, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

Comme souvent ces derniers temps, l’arbitrage est au centre des débats. Embiid a joué 40 minutes dans la rencontre et n’a été désigné auteur “que” de trois fautes … mais pas n’importe lesquelles. Lorsque Tom Thibodeau, en conférence de presse d’après-match a été interrogé sur la faute flagrante qui aurait pu coûter l’exclusion à Joel Embiid, le coach des New York Knicks a répondu avec des propos rapportés par Ian Begley :

“Laquelle ? Celle qui a été sifflée ou celle qui ne l’a pas été ?”

Car en effet, dès le premier quart-temps, Joel Embiid s’est illustré par deux faits de jeu. Tout d’abord, lors d’une simple course, le joueur des Sixers n’a pas essayé d’éviter Isaiah Hartenstein et lui a envoyé un coup de genou dans les valseuses. Une action pour laquelle il n’a pas été sanctionné.

What did Joel Embiid just do to Isaiah Hartenstein? 😳pic.twitter.com/LaSmR9o2ij

— BasketNews (@BasketNews_com) April 26, 2024

Mais quelques minutes plus tard, alors qu’il était au sol, Joel Embiid a reçu une faute flagrante 1 en retenant Mitchell Robinson par le genou alors que ce dernier montait au dunk. Le pivot des Knicks s’est blessé à la cheville sur l’action.

Is this a dirty play by Joel Embiid? pic.twitter.com/qjdMkKR3nb

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 26, 2024

Pour rappel, une faute flagrante 1 n’est pas synonyme d’exclusion, et est attribuée par définition lorsqu’un contact commis par un joueur sur un autre est jugé inutile. Tandis qu’une faute flagrante 2 renvoie le joueur au vestiaire et est distribuée lorsqu’un contact commis par un joueur sur un autre est jugé inutile et excessif. On vous laisse vous faire votre propre opinion sur ce play.

“C’était une action sale” – Donte DiVincenzo “Je voulais m’assurer que Mitchell Robinson ne retombe pas sur moi. Je ne voulais blesser personne, je voulais me protéger.” – Joel Embiid

Autre sujet de discorde entre Tom Thibodeau et les arbitres concernant Joel Embiid : les 21 lancers-francs accordés au pivot pendant que, selon lui, des fautes sur Jalen Brunson ont été oubliées.

“J’enverrai mes vidéos comme je le fais à chaque match, puis ils diront ‘contact marginal’. Et puis nous ferons un contact marginal sur Embiid, et il sera sur la ligne 21 fois.”

Sur ses 21 passages sur la ligne, le pivot des Sixers en a fait fructifier 19, un total très impressionnant en Playoffs et qui a grandement contribué à la victoire de son équipe.

L’ambiance lors du match 4 de la série s’annonce donc particulière. La rencontre sera immanquable et aura lieu dans la soirée de dimanche, à 19h. Raison de plus.

Source texte : Ian Begley