Tom Thibodeau, une prolongation aux Knicks prévue cet été ?

Alors que New York réussit pour le moment une excellente saison dans la Conférence Est, la direction des Knicks pourrait bien sécuriser son entraineur sur la durée. Selon les infos de The Athletic, Tom Thibodeau a l’espoir de décrocher un nouveau contrat durant l’été.

L’heure n’est plus à la rigolade et aux moqueries du côté du Madison Square Garden. Les Knicks sont redevenus une équipe qui se bat, qui embête du monde et la franchise aura une bonne tête de poil à gratter au moment d’attaquer les Playoffs. Renforcés par OG Anunoby ou encore Donte DiVincenzo cette saison, les pensionnaires de Gotham ont trouvé leur groove. Les anciens de Villanova se trouvent les yeux fermés, l’équipe est remplie de col bleus et ça laisse volontiers une jambe sur le parquet plutôt qu’un rebond à l’adversaire.

Malgré les blessures de trois titulaires (Randle, OG et Robinson), New York réussit même à tenir la cadence à l’Est. Les Knicks restent sur 6 victoires sur les 10 derniers matchs.

Ce retour au premier plan de la franchise, il est dû au talent des joueurs bien sûr mais aussi à la philosophie de jeu qu’a réussi à implanter Tom Thibodeau depuis son arrivée en 2020. L’entraîneur de 66 ans a relancé l’équipe de Big Apple en même temps que sa propre carrière, remportant le trophée de Coach de l’année en 2021. Les Knicks s’apprêtent à disputer les Playoffs pour la 3ème fois en 4 ans. À titre de comparaison, New York n’avait disputé la postseason qu’à 5 reprises entre 2000 et 2020..

C’est dire le boulot réalisé par Thibodeau et l’ancien adjoint de Doc Rivers devrait bientôt être récompensé pour ses services. Sous contrat jusqu’en 2025, Thibs pourrait prolonger cet été selon The Sam Amick de The Athletic. Selon l’insider, le coach a “l’espoir” d’arriver à un accord avec sa direction pour un deal longue durée. Les deux parties auraient prévu de discuter durant l’intersaison des termes d’un nouveau deal.

Après Gregg Popovich, Erik Spoelstra ou encore Steve Kerr, Tom Thibodeau pourrait être le prochain coach à aller chercher un beau contrat sur le marché des entraineurs. Thibodeau émarge actuellement à 7 millions de dollars par saison.

Source texte : The Athletic