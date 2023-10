Avec le Media Day, les déclarations ne finissent plus de tomber dans la sphère NBA. Parmi elles, on en retient particulièrement une du côté des Knicks concernant Evan Fournier. À la vue des performances positives du côté du Madison Square Garden, Tom Thibodeau semble annoncer que cette bonne formule au sein de son effectif va continuer, rendant les minutes du français difficilement intégrables au projet…

Après une promenade de détenu pendant la coupe du monde de basket, le calvaire d’Evan Fournier va sans doute se prolonger la saison prochaine du côté de New-York. Interrogé durant le Media Day sur les rotations de son équipe à venir, le coach des Knicks Tom Thibodeau s’est montré logiquement conservateur sur certains points :

“J’ai beaucoup de respect pour lui (Evan Fournier)… Mais c’est dur de débattre avec un bilan de 37 victoires pour 22 défaites, et un net rating positif (depuis sa sortie de la rotation. » Tom Thibodeau

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 2, 2023

Ça s’annonce donc compliqué pour notre arrière national dans ce roster des Knicks… En ayant seulement joué une vingtaine de matchs avec des minutes faméliques, Evan risque de nouveau de rester sur un banc NBA, sans pouvoir rafraichir les mémoires sur son talent. Ses 6 petits points de moyenne et son 33% au tir ont pas mal refroidi Thibodeau en début de saison, le poussant à l’écarter de la rotation à partir du 15 novembre.

Il faut dire que le niveau reste tout de même assez élevé pour le français. Avec l’arrivée récente de Jalen Brunson qui a définitivement décalé RJ Barrett au poste 2, Fournier est rentré en concurrence avec un joueur qui partageait des minutes avec lui sans problème. Et ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais l’une des raisons majeures de son évincement est l’explosion de Quentin Grimes que Thibodeau a d’ailleurs annoncé titulaire au poste 2 pour cette saison 2023-24. Une adresse extérieure bien meilleure et de la défense qui tient la route : le doute n’a pas duré longtemps entre lui et le français. L’espoir qu’Evan Fournier retrouve des minutes sous le maillot des Knicks viendrait plutôt du fait qu’RJ Barrett enchaîne les contre-performances, obligeant Thibodeau à revoir son arsenal habituel. Mais on est tout de même sur de la projection assez incertaine…