Stupeur cette nuit à Washington. Alors qu’il était le dernier joueur du roster des Knicks à n’avoir encore pas joué la moindre minute cette saison, Evan Fournier est rentré en jeu cette nuit, dès la fin du… premier quart-temps. Comment il dit Papy déjà ? Ah oui, “il va neiger d’la merde”.

Mais qu’y a-t-il bien pu se passer dans la tête de Tom Thibodeau pour qu’il fasse rentrer Evan Fournier dans un match de basket ? Tom Tibodeau dont on se disait qu’il ferait rentrer des badauds, la meuf du stand de hot-dog ou encore Ed l’épicier avant Vavane. Nos meilleurs enquêteurs sont sur le coup mais ce qu’on peut constater ce matin c’est que le deuxième chauve préféré du sport français a donc ENFIN débloqué son compteur 2023-24.

Les absences de Quentin Grimes et RJ Barrett cumulées au fait que les Knicks jouaient face à une bande de clowns (on le dit en toute amitié hein) ont en tout cas permis à Evan de fouler l’un des merveilleux parquets du In-Season Tournament, d’y rester 16 minutes en tout, et c’est déjà un évènement. 1/6 au tir (0/4 du parking) pour 2 points, 1 rebond, 1 passe et 1 steal. Les stats sont évidemment accessoires et on surveillera les titres de certains médias (“Evan Fournier lynché sur les réseaux après sa perf à Washington”), et nous tout ce qu’on retiendra c’est donc que Vavane est revenu à la vie, que les Knicks ont gagné facilement et que le maire de New York en 2023 s’appelle officiellement Jalen Brunson. Et si rien ne dit que le “cadeau” de Thibs sera ou non un one shot, soyons simplement heureux de savoir que le coach des Knicks se souvient de l’existence du joueur français, c’est déjà ça.

Son dernier match officiel avec les Knicks remontait au 9 avril, son dernier match officiel tout court remontait à septembre avec l’Équipe de France. Evan Fournier est de retour, peut-être est-il déjà reparti d’ailleurs mais peu importe, cette nuit Evan a enlevé son jogg, les émotions.