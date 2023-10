Alors que la pré-saison NBA est en train de débuter entre Abu Dhabi et San Francisco, on a appris il y a quelques jours lors du Media Day que Tom Thibodeau, coach des Knicks, n’avait pas forcément comme rêve le plus fou de réintégrer Evan Fournier dans sa rotation. Evan ? Tel Lara Fabian il y croit encore, car on est vivant quand on est fort.

Et nous aussi on a envie d’y croire !

Sauf que… Tom Thibodeau est autant arrêté sur les giga-minutes qu’il donne à ses cadres que sur ses rotations tout court, et que ses déclarations des derniers jours (“le bilan de la saison passée ne parle pas en la faveur d’Evan”) ne va pas dans le sens du sniper made in Charenton.

Sur le backcourt des Knicks actuellement ? Quentin Grimes, Jalen Brunson et RJ Barrett dans le cinq, puis Josh Hart, Manu Quickley et Donte DiVincenzo en renfort. Au milieu de tout ça y’a vous y’a moi Evan n’a plus sa place, il faudra un sacré alignement de planètes pour que ça change et c’est ainsi que l’on se dirige plutôt vers un transfert, dans le meilleur des cas. Dans le pire ? Evan fera banquette et c’est un sacré gâchis. Le joueur le sait et a évoqué brièvement sa situation il y a quelques heures à l’entraînement, on est pas encore sur des appels de phare à la Isaiah Thomas, mais clairement la situation d’Evan est sacrément tristounette :

Evan Fournier on being out of the #Knicks rotation: “To be honest — I might be dreaming — but to me, I can help the team. I’m a good player. I can fucking play. I can bring stuff that this team doesn’t have, too. I have hope to play.” pic.twitter.com/cXa9RgccW2

— Kristian Winfield (@Krisplashed) October 7, 2023

“Pour être honnête, peut-être que je rêve hein, mais je peux aider cette équipe. Je suis un bon joueur, putain je peux jouer ! Je peux amener des trucs que cette équipe n’a pas. J’ai toujours l’espoir de jouer.”

Un cri du cœur qui sera entendu, ou pas, et malheureusement ici on a bien peur que Tom Thibodeau fasse la sourde oreille. Un mood vraiment pas top pour un joueur qui a besoin de jouer, à un an des Jeux Olympiques de Paris, pour un joueur qui a besoin de jouer car un joueur, ça joue.