De retour au Garden pour la première fois depuis son trade, Evan Fournier a reçu des huées de la part de certains fans des Knicks…

C’est toujours un sentiment particulier de croiser son ancienne franchise mais Evan Fournier ne devait sans doute pas s’attendre à un tel accueil de la part des fans de New York. Le guard tricolore a été sifflé par une partie du public du Garden lors du match entre Knicks et Pistons.

Fournier getting booed at the garden pic.twitter.com/0L3n2uwEZO

— Oh no he didn’t (@ohnohedidnt24) February 27, 2024

La question qui nous occupe désormais est : pourquoi ? Aussi chauvin qu’on puisse être, on sait que le passage de Vavane à Big Apple n’a pas été aussi réussi que ce qui était attendu mais il ne méritait pas un tel traitement. Le joueur a réussi un record de franchise à 3-points, il a toujours été pro lorsqu’il a été mis sur le banc et n’a jamais posé problème dans le vestiaire de New York. Il a même plusieurs fois expliqué qu’il adorait les Knicks et voulait seulement jouer. Le voir partir a permis à New York de renforcer son banc avec Bojan Bogdanovic et Alec Burks.

On imagine que la raison est sans doute la différence entre les perfs d’Evan Fournier et le salaire qu’il recevait à l’époque mais franchement ça va loin. Les fans des Knicks ne vont pas sortir grandis de cet événement…

C’est d’autant plus surprenant quand on sait que Quentin Grimes a lui par contre été applaudi.. Son C.V. aux Knicks n’est pourtant pas plus garni que celui de Vavane. Grimes a d’ailleurs expliqué en après-match qu’il était déçu de voir l’accueil réservé au Français. Des propos rapportés par Kristian Winfield de New York Daily News.

Quentin Grimes was surprised Knicks fans booed Evan Fournier tonight: “It was kind of not pleasant to see from the fans, but I thought he did a lot for this team. When I was here, he was always on time, always professional, but that’s Knicks fans for you, which is how it goes.” pic.twitter.com/tk31FH4qJP

— Kristian Winfield (@Krisplashed) February 27, 2024

“J’étais surpris. Evan c’était mon vétéran, il m’a appris beaucoup de choses. Quand il a été mis sur le banc, il a été l’un des gars qui m’a le plus soutenu durant mon année rookie. Toute ma seconde saison, il m’a dit quoi faire car il a été à ma place. Pendant mon année rookie qu’a-t-il fait ? Il a battu les records des Knicks à 3-points, il devait être 4ème ou 5ème dans toute la Ligue. Du coup oui ce n’était pas agréable de voir ça de la part des fans, il a fait beaucoup pour cette équipe. Quand j’y étais, il était toujours à l’heure, toujours professionnel, mais ce sont les fans des Knicks, c’est comme ça que ça se passe.”

