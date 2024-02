Detroit avait l’opportunité de réaliser un gros coup en s’imposant au Madison Square Garden. Un gros coup qui est passé à un rien de se réaliser, si rien était le synonyme pour arbitre. En conférence de presse, Monty Williams a bien fait passer le message en déclarant que ce no call sur Ausar Thompson était la pire décision de la saison !

Pour remettre dans le contexte, les Pistons et les Knicks nous ont offert un match bien serré cette nuit. Mieux pour Detroit, ils menaient de 1 point à 36 secondes de la fin après un lay-up de l’ancien de la maison Knicks, Quentin Grimes. S’en suit une possession bien galère pour New York. Un shoot raté de Brunson mais les gars de Motor City n’arrivent pas à contrôler le ballon. DiVincenzo veut évidemment la rendre à Jalen Brunson mais Ausar Thompson surgit pour intercepter la gonfle à 10 secondes de la fin avant d’être taclé bousculé juste devant l’arbitre sans coup de sifflet. Le meneur All-Star récupère la balle et fait la passe à Josh Hart qui finit avec la faute. Ça fait +1 Knicks, le match est plié… Dur.

Enjoy the most chaotic possession of the season, folks: pic.twitter.com/VHThIoB7BN

— Shane Young (@YoungNBA) February 27, 2024

Detroit perd clairement le match là-dessus et c’est un Monty Williams furax qui est arrivé en conférence de presse. 1 minute et 2 secondes de monologue sur ce sujet et puis s’en va. “I’m done”. Pas de questions avant ni de questions après pour le coach des Pistons.

“La pire décision arbitrale de la saison, pas de coup de sifflet, trop c’est trop. On est fatigué d’entendre la même chose encore et encore. On avait une chance de gagner le match, ça plonge dans les jambes d’Ausar et on ne siffle rien. C’est une abomination. Tu ne peux pas manquer ça dans un match NBA.”

Vous l’avez compris, il en profite également pour parler de tout l’exercice 23-24. Quitte à prendre une amende, autant faire passer un message clair sur cette décision-là et plus généralement l’arbitrage de ses gars cette saison.

“Je suis fatigué de parler de ça. Je suis fatigué de nos gars qui demandent “Coach, qu’est ce-qu’on peut faire de plus ?”. Cette situation est l’exemple parfait de ce qu’on a dû gérer cette saison. Et trop c’est trop. Tu ne peux pas plonger dans les jambes d’un gars dans un moment chaud et que ce ne soit pas sifflé. C’est ridicule et on en est fatigué [de l’arbitrage, ndlr]. On veut juste un arbitrage égal. Je n’ai rien d’autre à dire. On veut un match équitable et ça ne l’était pas.”

Monty Williams calls out the officiating after a close 113-111 loss to the Knicks. #DetroitBasketball pic.twitter.com/aMqT83jsL9

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) February 27, 2024

Dans ces cas-là, on attend généralement le fameux Last 2 Minute Report de la NBA. Pas besoin ici puisque James Williams – le chef du corps arbitral – a rapidement mis fin au suspens. Après review, il y aurait bien dû avoir un coup de sifflet sur le plongeon de DiVincenzo. Pas de quoi apaiser les fans des Pistons qui ne verront pas leur équipe gagner un nouveau match, alors que ça leur tendait les bras. On s’attend plus à une réaction du style : “Bah oui y a faute !”.

Crew Chief James Williams in a pool report admits Donte DiVincenzo should have been called for a loose ball foul in the final 5 seconds of Knicks-Pistons.

DiVincenzo dove into Ausar Thompson’s legs which led to Josh Hart’s game-winning layup. https://t.co/hDayYxZGXE pic.twitter.com/J66Zfcy1TC

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 27, 2024

Les arbitres sont de plus en plus sous tensions en NBA. Darko Rajakovic avait mis une bonne couche plus tôt dans la saison et pas plus tard qu’hier, ce sont les Lakers qui s’en plaignaient. On y a consacré une grosse question et c’est un vrai sujet au vue de l’impact que ça a sur les matchs. Messieurs les arbitres, il faudra faire mieux !

Source texte : Basketnews