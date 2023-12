Arbitrage NBA : comment l’améliorer ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle d’arbitrage, un sujet toujours sensible… sauf quand il est traité avec recul ?

Les arbitres, les refs, les hommes en gris, les zèbres… ils sont trois par match et ils font la pluie et le beau temps de la NBA. On en connait certains, beaucoup, à tel point que quelques uns d’entre eux sont de véritables visages de la Grande Ligue. L’arbitrage NBA est bien souvent sujet à débat dans la communauté basket, avec notamment des règles qui diffèrent du basket FIBA, et globalement les décisions des refs sont de plus en plus contestées ? Comment remettre l’arbitre au centre du village mais ne faudrait-il pas plutôt que ce soient… les joueurs ? Comment faire des arbitres des acteurs plus respectés et pour certains plus… respectables ? Vaste sujet !

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion cinquième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous saurez apprécier les coups de sifflet à leurs valeurs.