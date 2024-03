Le calendrier de la NBA : comment l’améliorer ? || #LaGrosseQuestion

C’est lundi, le meilleur jour de la semaine, alors comme toujours on vous offre de quoi vous occuper à l’heure de la bouffe. On part sur une nouvelle grosse question qui fait parler chaque saison en NBA : comment améliorer le calendrier ?

Chaque saison en NBA, on entend les coachs se plaindre du calendrier. Trop de matchs, trop de déplacements, des joueurs qui arrivent blessés ou fatigués en Playoffs. Que changer ? Faut-il imaginer une saison moins longue que 82 matchs ? L’accumulation des matchs a-t-il un impact négatif sur la qualité de ce qu’on voit chaque soir sur les parquets ? Quid des blessures ? Du coup cette semaine, on se met à la place d’Adam Silver pour tenter d’imaginer une manière d’améliorer le planning des 30 franchises NBA. Une grosse question, une grosse réponse de la part d’Alex et Bastien, vous connaissez la formule.

On vous attend bien sûr dans les commentaires pour nous donner vos solutions pour répondre à ce problème de calendrier. On touche à rien, on rénove quoi s’il faut rénover ? On vous écoute.