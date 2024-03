La NBA : est-ce que c’était “mieux avant” ? || #LaGrosseQuestion

C’est lundi, le meilleur jour de la semaine. Et qui dit lundi Grosse Question. Cette semaine, on enfile nos costumes de ronchons pour se demander si “c’était mieux avant ?”. Une rengaine que de nombreux fans, mais aussi d’anciens joueurs NBA, peuvent déclamer ici et là. Coucou Gilbert Arenas (au hasard).

On connaît tous ce tonton qui dit qu’aujourd’hui “ça shoote trop à 3-points”, que “les stars ça flop trop” ou que “le All-Star Game actuel est la preuve d’une forme de déclin”. En gros, regarder la NBA dans les années 1990 ce serait profiter d’un spectacle et d’un sport loin au-dessus de ce qu’on peut voir aujourd’hui. On en pense quoi ? Mais surtout, comment l’argumenter, et sur quelles bases ? Dans un thème qui touche à plein d’aspects, c’est l’occasion de revenir à la fois sur l’évolution des règles, les tendances dans le jeu, et la médiatisation toujours plus croissante de la Ligue. Un beau menu au programme.

On s’installe, et on fait chauffer les claviers et les gros débats pour la #LaGrosseQuestion de la semaine chez TrashTalk.