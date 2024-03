MVP : quels sont les vrais critères ? || #LaGrosseQuestion

C’est lundi, les cloches sonnent douze coups, et c’est l’heure du programme hebdomadaire chez TrashTalk. Si en cette fin de saison, beaucoup se demandent qui sera désigné MVP, la question qu’on se pose touche cette semaine… aux critères de ce trophée. Sur quelles bases on départage ?

Même si on parle très bien anglais, traduire Most Valuable Player n’est pas tâche facile. Et les critères d’attribution ne sont pas listés de manière précise dans un PDF sur le site de la NBA. Pour être MVP il faut certes être très fort au basket. Gagner pas mal des matchs ça aide aussi. Mais ensuite ? Quels détails vont départager deux saisons de mastodontes ? On sait qu’historiquement, être déjà double MVP en titre, avoir trop de coéquipiers All-Stars ou être considéré trop jeune, ça peut – par exemple – jouer contre un bon dossier. La frontière entre la définition de Best et Valuable continue de déchaîner les débats saison après saison, alors on a décidé d’y mettre notre grain de sel !

Faites le plein de petites douceurs salées, mettez les pieds sous la table et c’est parti pour #LaGrosseQuestion de la semaine !